今日 17:42
重要通告
港股直擊
佳景集團(00703)預期，截至今年3月底止首季盈利約6200萬元，去年同期虧損約8200萬元。
期內錄得盈利主要由於出售持作出售之香港辦公室物業所得收益所致。
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