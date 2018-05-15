重要通告 港股直擊

星謙發展(00640)公布，預期截至今年3月底止中期盈利，按年下跌最少50%，去年同期盈利2126.5萬元。

該公司認為，盈利減少主要由於直接材料成本持續上升，導致其毛利率收窄。