港股直擊 即巿股評

隔晚美股道指連升8日，不過已連升6日的港股今日回吐，大市成交額回落至千億元以下。

恒指高開32點，報31573點已屬全日高，開市後明顯受壓，11時後跌幅進一步擴大，曾挫353點見半日低，中午跌284點，午後跌穿上午低位，收市競價時段進一步嘜至全日低位。恒指收報31152點，跌389點或1.2%。大市今日下跌股份比例為55%，上升股比例為45%。

全日成交額990.99億元，較上日減少75.99億元。

國企指數收報12440點，跌103點或0.8%。

恒指即月期貨收市跌468點或1.49%，報30990點，低水162點。

A股反覆高收，滬指升0.57%；深成指升0.72%。兩市成交額約3781億元人民幣。MSCI明晟把234隻A股納入MSCI指數體系，數目超出中金公司早前預計的229隻。另外，國家統計局公布，4月全國規模以上工業增加值按年實際增長7%，勝市場預期，增速比上月加快1.0個百分點。

歐洲三大股市最新個別走；美國道指期貨最新跌63點，報24824。

藍籌股方面，騰訊(00700)明天公布季績，股價急吐3.4%，報398元為全日低。金融股受壓，滙控(00005)跌0.7%；工行(01398)跌1.7%；友邦(01299)跌1.7%；港交所(00388)跌1.7%。另外，吉利(00175)跌2.5%；銀娛(00027)跌2.2%；金沙中國(01928)跌0.7%；中電(00002)跌1.6%。相反，華潤電力(00836)升0.8%；恒隆地產(00101)升1.2%；聯通(00762)升1.7%；中石油(00857)創逾3年半高，收市升0.5%。

焦點板塊

醫藥股：今早逆市造好，藍籌新貴石藥(01093)曾升6.6%，見23.45元平上市高位，收市升4.3%；中國生物製藥(01177)高見19.66元創上市新高，收市升1%；藥明生物(02269)升3.1%；三生製藥(01530)升3.8%；綠葉製藥(02186)升6.2%；復星醫藥(02196)升5.2%；金斯瑞生物科技(01548)升2.1%；白雲山(00874)創逾4年半高，收市升12%，其A股(600322.SH)獲納入MSCI中國指數，今日漲停；BBI生命科學(01035)升10.3%；億勝生物科技(01061)除息，收市升3%。

手機設備股：今早個別走，瑞聲科技(02018)首季業績遜預期，股價昨日低收4.8%，今日再跌4.9%，法巴、中金、大摩和瑞信均下調瑞聲目標價。舜宇(02382)跌2.5%；高偉(01415)跌0.5%；ASM太平洋(00522)跌0.8%。早前發盈警後捱沽的丘鈦(01478)反彈5.9%。行業動態方面，台灣鴻海首季純利為241億元新台幣，遜市場預期，鴻海旗下富士康工業互聯網昨日公布A股招股意向書，募集資金總額272.5億元人民幣，為今年來內地最大宗IPO。同為鴻海旗下的富智康(02038)首季轉蝕1.26億美元，收市反覆升0.7%；鴻騰(06088)逆市升4.6%。

內房股：個別股份逆市走高，藍籌碧桂園(02007)升1.8%；龍湖(00960)升4.4%。二線內房表現突出，龍光(03380)創新高，收市升1.3%；時代中國(01233)創新高，收市升5.7%；綠城中國(03900)升4.1%；三盛控股(02183)升2.3%；寶龍地產(01238)升1.6%。

焦點股份

寶勝國際(03813)：今早逆市造好，曾升14.8%，收市升11.1%，成交額1.04億元。集團首季盈利1.41億元人民幣，按年增長36.22%。期內，營業收入55.03億元人民幣，按年上升17.73%。

民眾金融科技(00279)：連日急挫後，今早出現洗倉式下挫，收市插52.7%，見0.265元，創超過兩年低位，為最大跌幅港股，成交額增至2.69億元。

五龍動力(00378)：午後顯著下挫，收市挫44.2%，報0.215元，創逾3年半低，成交額增至7900萬元。母企五龍電動車(00729)曾挫28.9%%，創52周低，收市跌27.2%，成交額6850萬元。五龍電動車月初發盈警，預期全年股東應佔虧損按年增加超過1.3倍。

半新股：創業板Zioncom(08287)今早高見1.23元創上市新高，不過尾段突急瀉，曾插56.9%，收市跌51.4%，成交額1.3億元；捷榮(02119)曾見2.85元創新高，收市倒跌2.2%。相反，澳洲成峰高教(01752)創新高，收市飆23.5%；浦江中國(01417)創新高，收市升3.9%；倩碧控股(08367)一度炒高39.2%，收市升23.5%。

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