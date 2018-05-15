港股直擊 即巿股評

港股全日沽空金額134.65億元，另有約1029.5萬元人民幣沽空， 大市沽空比率12.8%，較上日上升約1.28個百分點，為5月3日即近兩周以來最高。

騰訊控股(00700)全日沽空金額居首，金額20.96億元，沽空比率15.7%。

恒生中國企業(02828)排第二，沽空金額9.32億元，沽空比率49.8%。

第三位是工商銀行(01398)，沽空金額8.75億元，沽空比率48.5%。

第四位是中國平安(02318)，沽空金額7.28億元，沽空比率25.7%。