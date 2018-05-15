即巿股評 港股直擊

恒指6日累漲1614點，毫無疑問是突破近兩個月之悶局，14天RS1昨升至62，離超買仍有一段路，今日完全回補上日上升裂口，算是健康回吐，目前10天、20天及100天線均正向上發展，後市審慎樂觀。

由4月初至5月上旬，市寬一直不理想，中線市寬受制支持區頂部，而弱勢股指數亦持續高於強勢股指數，當然不敢頻密操作，故保持一定現金比重，謀定而後動。期間重點操作重磅藍籌，指出波幅市不殘不買，滙控(00005)、騰訊(00700)及平保(02318)先後出現難得的「鐘擺操作」，輪證回報極高！最新市寬好轉，強勢股指數又剛升穿弱勢股指數，可以多用「精明選股」篩選。

上次EJFQ研習班(4月30日)，我用「近6個月反覆尋頂股」的DIY選項（包括市值高於100億、港股通股份、勢頭轉強，成交額、現價高於主要平均線、6個月升至少20%及日線/周線RSI)，篩剩15隻，有莎莎(00178)、中國中藥(00570)、中石化(00386)、華潤水泥(01313)等。今晚研習班，我再用以上選項作篩選，最新結果多達49隻，已證明市況好轉，機會較多。

至於如何收窄呢，我慣常用「分析員數目」及「買入」評級佔比要有六成或以上，以及「離目標價上升空間要有5%以上，最後收窄至18隻，包括：中石化、IGG(00799)、世房(00813)、金茂(00817)、中海油(00883)、龍湖(00960)、石藥(01093)、農行(01288)、華潤水泥、三生製藥(01530)、郵儲行(01658)、合景泰富(01813)、金沙中國(01918)、美高梅(02282)、綠城服務(02869)、中建材(03323)、龍光地產(03380)及宇華教育(06169)，大家不妨參考。

羅崇博 (杜比)