港股直擊 即巿股評

隔晚美國股市向上，當中道指連升8日。但6連升的港股今早隨A股向下，一度回吐逾300點。

恒指高開32點，報31573點已屬半日高，開市後明顯受壓，11時後跌幅進一步擴大，最多跌353點，見31187點。恒指中午收報31256點，跌284點或0.9%，大市成交額570.33億元。

國企指數報31256點，跌284點或0.9%。

A股反覆低收，滬指跌0.22%；深成指跌0.18%。MSCI明晟把234隻A股納入MSCI指數體系，數目超出中金公司早前預計的229隻。

另外，國家統計局公布，4月全國規模以上工業增加值按年實際增長7%，勝市場預期，增速比上月加快1.0個百分點。

藍籌股方面，騰訊(00700)明天公布季績，今早回吐一度穿400元，半日跌2.4%。金融股受壓，滙控(00005)跌0.7%；工行(01398)跌1.7%；友邦(01299)跌0.6%；港交所(00388)跌1.4%。另外，吉利(00175)跌2.3%；銀娛(00027)跌2.1%；金沙中國(01928)跌0.9%；中電(00002)跌1.3%。相反，碧桂園(02007)升2.1%；新地(00016)升0.7%；恒隆地產(00101)升1.3%。

焦點板塊

醫藥股：今早逆市造好，藍籌新貴石藥(01093)半日急升4.8%；中國生物製藥(01177)高見19.66元創上市新高，半日升0.2%；藥明生物(02269)升1.1%；三生製藥(01530)升4.8%；白雲山(00874)飆8.2%；綠葉製藥(02186)升3.5%；復星醫藥(02196)升4.9%；金斯瑞生物科技(01548)升3.3%。

手機設備股：今早個別走，瑞聲科技(02018)首季業績遜預期，股價昨日低收4.8%，半日再跌6%，法巴、中金、大摩和瑞信均下調瑞聲目標價。舜宇(02382)跌3.6%；高偉(01415)跌1%； ASM太平洋(00522)跌1.8%。早前發盈警後捱沽的丘鈦(01478)反彈6.3%。行業動態方面，台灣鴻海首季純利為241億元新台幣，遜市場預期，鴻海旗下富士康工業互聯網昨日公布A股招股意向書，募集資金總額272.5億元人民幣，為今年來內地最大宗IPO。同為鴻海旗下的富智康(02038)首季轉蝕1.26億美元，半日反覆高收0.7%；鴻騰(06088)逆市升4.6%。

焦點股份

寶勝國際(03813)：今早逆市造好，曾升14.8%，半日升11.1%，成交額7130萬元。集團首季盈利1.41億元人民幣，按年增長36.22%。期內，營業收入55.03億元人民幣，按年上升17.73%。

民眾金融科技(00279)：連日急挫後，今早出現洗倉式下挫，曾插52.7%，見0.265元，創超過兩年低位，半日挫五成為最大跌幅港股，成交額增至1.59億元。

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