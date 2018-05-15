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今日 12:12 港股直擊 即巿股評

恒指半日跌284點 醫藥油股逆市抽高

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隔晚美股造好，道指8連升。不過港股連升6個交易日後，今早回吐，一度跌逾350點。

恒指高開32點，報31573點屬今早高，開市後受壓，跌穿上日低位，半日最多跌353點，見31187點。恒指中午報31256點，跌284點或0.9%，大市成交額570.33億元。

國企指數報12455點，跌88點或0.71%。

藍籌股方面，中國聯通(00762)逆市升2.2%; 本地地產股造好，恒隆(00101)及信和(00083)分別升1.27%及1.17%; 蘋概股急跌，瑞聲(02018)今早再跌6%; 舜宇(02382)跌3.65%; 騰訊(00700)回吐，一度跌穿400元，半日則挫2.38%。

醫藥股逆市呈強，白雲山(00874)破頂，抽高8.2%; 三生製藥(01530)升破20元，半日升4.8%; 另外，復星醫藥(02196)及石藥集團(01093)分別升4.9%及4.8%。

中東地緣衝突升溫，外圍油價扳升。油服股受追捧，華油能源(01251)創逾3個半月高，飆9.57%; 宏華(00196)升7.1%; 安東油田(03337)漲4.3%; 巨濤海洋石油(03303)升3.5%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

 

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