港股直擊 即巿股評

中信證券在下半年港股投資策略報告中表示，預計今年香港市場整體盈利增速仍有15%左右，但高點已過，估值層面今年難有大的抬升。關注周期龍頭、服務消費和金融開放領域等。組合重點關注金沙中國(01928)。

報告指，下半年幾個重要IPO可能啟動，可能對市場資金造成分流。人民幣保持對美元較強的區間，雖然增強了中國資產對海外投資者的吸引力，但放緩了南向資金流入本港市場，預計影響中性。至於「全流通」，將大幅提振H股流動性，以及對海外投資者的吸引力。

投資組合方面，中信證券最新的 「港股亮馬組合」包括建設銀行(00939)、中國太平(00966)、港交所(00388)、中海油田服務(02883)、中聯重科(01157)、華潤電力(00836 )、江南布衣(03306)、中教控股(00839)、永達汽車(03669)，重點關注金沙中國(01928)。

報告認為，中國經濟的韌性將反映在周期龍頭的盈利上。預計6月之後市場關注將轉向中期業績上，銀行、機械和油氣為首選；政策年將釋放制度紅利，重點關注服務消費和金融開放領域，汽車經銷商、澳門博彩及港交所為首選；高息股方面，首選火電及紡織服裝。

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