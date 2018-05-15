即巿股評 港股直擊

噚日恒指係威係勢咁升逾400點，嗰個升勢都真係唔係你同我可以抵擋得住，不過都有溫馨提示過恒指連升六日，生咗三個上升裂口同埋兩粒「十字星」咁嘅物體出嚟，仲有日線圖上嘅SlowSTC(14,3)已經踩到嚴重超買水平；但再按恒指牛熊證街貨圖睇，一大堆熊證喺度又近又重貨咁，所以推斷大市嘅升勢會開始出現減速嘅現象。

今朝早舊同事茶仔WhatsApp嚟同我講隻app顯示其中一隻正股嘅股價有問題，打完比data provider之後再打比product同事，搞完一輪個U盤話咁快完埋，恒指升32點，開市報31573點；依家9點52分，恒指升轉跌，做緊31429點，跌111點。留意返，用當下呢個恒指日線圖去睇，今朝恒指開市個位亦等同依家暫時嘅高位，而噚日高位就係31592點，就算今日稍後時間恒指由跌轉返升，但上到3159X點嘅話，陰陽燭圖上就會出現「平頂」之象；聽個名都唔開胃啦，若然你轉一轉唔用平均線，開條保歷加通道出嚟睇嘅話，包你早餐食唔落，lunch無胃口，因為噚日恒指彈升逾300點係彈穿咗條保歷加通道頂，而前日恒指粒「十字星」都有一半穿咗出去，今日暫時見到嘅陰燭都係處於保歷加通道頂以外嘅範圍。

咁灰暗嘅走勢圖係咪就等於之後恒指無運行，終於係5月中(今日又真係15號喎)先嚟「五窮月」呢？開埋恒指牛熊證街貨圖睇。依家10點1分，公司嘅清潔阿姨嚟吸塵，阿姨孭住部吸塵機好似背囊咁，雙手就拿住條喉就隊落地下係咁吸，恕我孤陋寡聞，真係第一次見到吸塵都吸得咁型，Designer Ken形容為「捉鬼敢死隊」；我問阿姨：係咪好重呀？阿姨話：係呀，好重架！我除咗同阿姨講句唔該同麻煩晒，兼坐住張櫈移開等阿姨好做啲之外，就只能夠希望佢啲吸塵聲快啲消失，因為一無聲就即係阿姨吸完塵，佢就可以放底佢支「捉鬼槍」。

返番去睇恒指，10點9分mark底31341點，最高位仍然都係今開市價31573點，向上望熊證，最貼價嘅熊證31600至31699點，呢度有相當於1121張期指，仲屬於第二重貨區，如果由現價向上行358點嘅話，就可以食得晒呢堆街貨。至於下方嘅牛證最貼價就係30700至30799點，呢度有475張期指，但同現價比嘅話，就要現價向下行641點。

「睇恒指牛熊證街貨圖就應該係上嘅，但係走勢圖唔掂喎 ！咁點呀？」確實係無辦法去抵制走勢圖上所發出嘅看淡訊號，再加上如果你係一早部署個市會掉下向下，好啦今日比你恨到啦，你會唔會乘勝追擊？想一齊追跌嘅可以趁恒指5分鐘圖出現超買時出手，仲未諗得掂嘅就遠觀一下算啦！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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