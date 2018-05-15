港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，道指8連升。不過港股連升6個交易日後，今早回吐。

恒指高開32點，報31573點屬暫時高，開市後受壓，上午約10時10分後跌幅超過200點，暫時最多跌277點，見31263點。截至上午約10時47分，恒指報31277點，跌263點或0.8%，大市成交額394.28億元。

國企指數報12463點，跌81點或0.7%。

A股靠穩，滬指升0.08%；深成指升0.13%。MSCI明晟把234隻A股納入MSCI指數體系，數目超出中金公司早前預計的229隻。

另外，國家統計局公布，4月全國規模以上工業增加值按年實際增長7%，勝市場預期，增速比上月加快1.0個百分點。

藍籌股方面，騰訊(00700)回吐2.3%。金融股受壓，滙控(00005)跌0.7%；工行(01398)跌1.6%；友邦(01299)回吐0.2%。

醫藥股逆市造好，藍籌新貴石藥(01093)曾升4.3%，現升3.2%；中國生物製藥(01177)尋頂，高見19.66元創上市新高，現升1.4%；藥明生物(02269)升1.4%；三生製藥(01530)升5.3%；白雲山(00874)升5.7%；遠大醫藥(00512)升2.4%；綠葉製藥(02186)升3.3%；復星醫藥(02196)升4.5%；金斯瑞生物科技(01548)升3.2%。

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