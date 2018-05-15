今日 09:30
港股直擊
即月期指低開28點報31430，較上日現貨收市低水111點。
國企指數期貨低開5點報12491，低水54點。
更多即市期指資訊，請瀏覽〈港股360〉期指專頁。
貿戰降溫 恒指彈419抗五窮咒
今日信報
巴人抗議美遷館耶城 以軍鎮壓52亡
58歲吳岱融：年紀大惡唔出
林艷虹
｜
今日信報
國策支持應用廣 燃氣業屆黃金期
伊馬仕
｜
今日信報
今明市況關鍵 聚焦31151點
陳檬
｜
今日信報
二手拍賣App再吸6.6億 Carousell逾1.4億商品上架
StartupBeat
【科技股】長線續值博
陳慧雅
｜
財富管理
What’ll happen if China begins big import of Philippine workers?
Simon Shen｜ EJ Insight
MSCI將234隻A股納入指數體系
國際財經 ｜ 今日 06:07
《華爾街日報》:中美貿易談判接近達成共識
國際財經 ｜ 今日 00:29
美國會議員不滿特朗普「放生」中興通訊
國際財經 ｜ 今日 03:00
【EJFQ信析】利好訊號齊鳴 港股穩步向上
即巿股評 ｜ 今日 07:00
【國際早班車】中美貿易談判傳接近達共識
國際財經 ｜ 今日 07:02
特朗普為助中興辯護:有利美國零件商
國際財經 ｜ 今日 06:15
期指夜市收報31432 低水109點
香港財經 ｜ 今日 01:18
馬斯克擬徹底整頓特斯拉
國際財經 ｜ 今日 01:46
開市焦點:恒指勢呈黃金交叉 關注中美談判
港股直擊 ｜ 今日 08:45
阿根廷披索再創新低 兌美元貶值8.6%
國際財經 ｜ 今日 02:50
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2018 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞