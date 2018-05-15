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今日 09:10 即巿股評 港股直擊

【盤前部署】美股與夜期ADR背馳 恒指料回軟

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昨天恒指高開後走勢反覆，全日波幅168點。恒指收報31541點，升419點或1.35%，成交金額1066.98億元。國指收報12544點，升199點或1.61%；上證收報3174點，升10點或0.34%。三項指數都向好，以國指表現較佳，主要受惠內銀板塊向好。

恒指以陽燭「陀螺」收市，最高升至31592點，再創3月23日以來高位。MACD快慢線正差距續擴闊，走勢轉佳。全日上升股份953隻，下跌610隻，整體市況偏好。

MSCI宣布234支A股將納入新興市場指數和中國指數，料消息利A股市場，恒指和H股也有望受惠。

特朗普簽發備忘錄，決定削減伊朗石油採購量。歐盟則表示，堅守現有的伊朗核協議。另方面，美國駐以色列大使館搬到耶路撒冷，新使館已揭幕，這或會令中東局勢升勢。

中國副總理劉鶴今天前往美國磋商貿易問題。美國商務部長羅斯表示，中美兩國貿易立場之間的差距仍然很大；希望特朗普總統和習近平主席之間深厚的個人關係能促成協議。在貿易戰有緩和跡象的憧憬下，美股三大指數向好，今早亞太股市偏軟，夜期及ADR下跌，料恒指走勢偏淡，至尾市才有望反彈，支持參考為5月11日高位31277點。

個股介紹：

中信銀行(00998)的主要業務為提供公司及個人銀行服務、從事資金業務，並提供資產管理、金融租賃及其他非銀行金融服務。

集團在2018年首季的股東應佔淨利潤121.66億元，同比增長 6.82%；實現經營收入397.92億元，同比增長5.13%。其中，利息淨收入242.11 億元，同比下降3.57%；非利息淨收入155.81億元，同比增長22.28%。淨息差1.87% ，同比上升0.08個百分點；非利息淨收入佔比39.16% ，同比提升5.49個百分點。

在截至2018年3月底，集團不良貸款餘額560.08億元，比上年末增加23.60億元；不良貸款率1.7%，比上年末上升0.02個百分點；撥備覆蓋率187.84%，比上年末上升18.40個百分點；貸款撥備率3.19%，比上年末上升0.35個百分點。

集團預期市盈率5.4倍，周息率4.7%。上日收報5.84元，上望6.5元，止損設於5.57元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇 (CE: APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。

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