港股直擊 即巿股評

外圍美股持續回升，中美貿易關係出現轉機，港股升上逾一個半月高位，短期有望反覆造好，市場觀望中美貿易談判，以及騰訊(00700)明日公布季度業績。

隔晚美股集體造好，齊創兩個月來新高。道指收市升68點或0.27%，報24899點，連升八日，創八個月來最長連升紀錄。納指升0.1%，報7411點。標普500指數升0.1%，報2730點。中美貿易關係出現解凍跡象，令市場得到提振。

中美本周舉行貿易談判的消息，為市場注入了新的樂觀情緒。中方代表劉鶴將於15至19日應邀赴美磋商。屆時，劉鶴將同美國財政部長姆努欽率領的美方經濟團隊繼續就兩國經貿問題進行磋商。不過，美國商務部長羅斯稱兩國貿易立場之間的差距仍然很大。美國總統特朗普此前發推稱，正努力為中興通訊(00763)提供盡快恢復業務的途徑。中國外交部表示，十分讚賞美方對中興通訊問題所作積極表態，正在與美方就落實具體細節保持密切溝通。

聯儲局鷹派委員梅斯特最近發表偏鴿派講話，令聯儲局年內4次加息預期進一步降溫。梅斯特稱支持聯儲局漸進加息，預計較長期名義聯邦基金利率水平在3%；預計通脹水平不會快速攀升，將在未來一到兩年穩步邁向2%。

中國鐵塔股份上載初步上市文件，擬在本港主板上市，聯席保薦人為中金公司及高盛。在上市前，該公司單一第一大股東為中國移動公司，持有其38%股權；中國聯通公司持股28.1%、中電信持股27.9%，及中國國新持股6%。中國鐵塔去年盈利19.43億元人民幣，按年增長24.57倍；營業收入686.65億元，按年上升22.62%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報78.84元，較本港上日收市升0.44元；騰訊(00700)ADR收報410.93元，跌0.87元，公司將於周三(16日)公布首季業績。國壽(02628)ADR收報22.61元，跌9仙。「三桶油」造好，中海油(00883)ADR收報14.13元，升0.15元；中石油(00857)ADR收報6.15元，升3仙；中石化(00386)ADR收報8.28元，升6仙。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報74.15元，跌0.15元；聯通(00762)ADR收報10.99元，升9仙。

ADR港股比例指數報31529，較周一恒指收市跌12點。恒指昨日收報31541點，升419點或1.4%，創3月22日以來收市新高，連升6日累飆1614點或5.4%。觀乎昨天恒指表現，主板成交額再越千億元水平，國指彈升1.6%，升幅比恒指更大。此外，恒指昨天首次站在較大型的成交量密集區(31000點至31200點)頂部之上，留意10天線有望今日升穿50天線，形成「黃金交叉」，港股有望進一步回穩向好。

MSCI明晟今早公布半年度指數調整結果，將有234隻內地A股被納入MSCI的指數體系，總市值為219.69億美元。南方東英基預計今年將有200億美元流入A股，以目前全球跟蹤MSCI指數的資金計算，未來十年保守估計有約4000億美元流入A股，又指受惠息口上升帶動息差擴闊，看好金融類股份及消費類股份。

焦點股份

瑞聲科技(02018)：昨日中午公布首季業績，純利11.26億元人民幣，按年升6%，較市場預期為低。瑞聲股價午後明顯受壓，收報跌4.8%，報115.8元，為跌幅最大藍籌。公司管理層表示由於公司的外幣收入及成本架構都受人民幣滙率影響， 若果撇除有關因素，公司的毛利率仍維持四成，又指公司四項業務表現良好，無意改變毛利率四成的目標。留意券商最新看法。

新秀麗(01910)：公布截至3月底止季度純利4390萬美元，按年增長18.6%。

木薯資源(00841)：公布非全資附屬公司以11億元收購上環皇后大道中338號「338Apartment」。股份申請今日復牌。

彩星集團(00635)及旗下彩星玩具(00869)發盈警，彩星集團預期截至3月底止季度收入及除稅前盈利下跌，主要受彩星玩具業務表現影響。彩星玩具預期三個月收入約7100萬元，少過去年同期的1.11億元，期內將由盈轉虧，除稅前虧損約2000萬元。

中煤能源(01898)：4月商品煤銷量1097萬噸，按年上升一成三；首四個月銷量4691萬噸，按年上升兩成半。

中國人壽(02628)：公布今年首四個月累計原保險保費收入2759億元人民幣，按年升約2.79%。

敏華控股(01999)：今日公布截至3月底止全年業績。