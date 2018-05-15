即巿股評 港股直擊

本欄昨天講到，美國總統特朗普上周二宣布退出伊朗核協議，對於6月12日在新加坡的「特（朗普）金（正恩）會」，以至目前正在進行的中美貿易戰談判，都有一定程度的影響。然而，在中東和朝鮮半島核問題前景不明朗的情況下，恒指卻明顯升穿30300至30600點的過去3個月累積的大型成交量密集區，令原本是反彈的蟹貨區阻力，變成恒指短線回調的支持區。

老徐在5月7日和8日的「搏拳實錄」都提到，恒指已完成超賣反彈，後一篇文章更指出：EJFQ系統反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，近日一直在40%的需要提高警覺的水平附近爭持，外圍又有中美貿易戰的不明朗因素，恒指短線展望實難樂觀。不過，港交所網頁6月份期指put引伸波幅（Implied Volitility，IV）顯示，market makers開價反映恒指6月應不會大幅低於3萬點結算，老徐於是在5月4日沽兩份「6月」行使價30000點的期指put，共收取1760點期權金，另外沽出一份「即月」行使價30000點的期指call，收了510點期權金，又以490點期權金買入一份「即月」行使價29800點的期指put，搭建一套短線看淡但6月看好恒指的跨期options倉位。

這個跨期options的最理想結果是恒指先試新低，那麼即月long put倉位便可以「食胡」，然後到5月30日以貼近30000點結算（高過30510點，short即月call便要輸錢），如此就賺盡一call一put的即月期權。然而，現實與（老徐個人）理想出現頗大落差，恒指上周卻連升五日，最後以31122的創3月21日以來最高收市水平，全周累升達1196點或3.99%，假如上周五平掉這個跨期options，就要輕微損失大約15點期權金。

正在老徐猶豫不決是否要平倉止蝕，或起碼割掉即月long put和 short call之際，外電報道，MSCI明晟將於本港時間周二凌晨公布，下月正式納入MSCI新興市場指數的A股名單；更重要的是，特朗普周日在Twitter表示，正在與國家主席習近平共同努力，讓中興通訊(00763)盡快恢復業務…商務部已受命展開有關工作。恒指受到以上兩宗尤其是中興通訊有望恢復營業的消息刺激，周一又裂口高開376點，全日在31592和31423點的近月高位區間窄幅爭持，收報31541，升419點或1.36%。

恒指至今已連續留下3個上升裂口，走勢相當強勁，亦令老徐的即月options愈輸愈遠。不過，EJFQ系統反映強勢股買盤的強勢股指數，截至上周五仍處於23.7%的偏低水平，強勢股指數未能明顯升穿40%，較難帶動恒指大幅並持續抽升。此外，恒指已返回EJFQ系統以0.75個標準差計算的TrendWatch半年上升通道，更逼近上升通道中軸（現在位於約31680點），老徐現在只望恒指在TrendWatch上升通道中軸阻力之前回調，好讓即月options特別是short call倉輸少當贏。反正有兩份6月short put的1760點期權金墊底，正所謂有賭未為輸。

老徐