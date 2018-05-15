訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:25 中國財經 港股直擊

MSCI中國指數納302隻股份 包括中興A股

放大圖片

MSCI明晟公布，MSCI全球指數將加入351隻成分股，當中234隻為中國A股，剔除53隻股份。

MSCI中國指數成分股方面，加入302隻股份，包括農行A股(601288.SH)、國航A股(601111.SH)、鞍鋼A股(000898.SZ)、中行A股(601988.SH)、交行A股(601328.SH)、中信銀行A股(601998.SH)、萬科A股(000002.SZ)、比亞迪A股(002594.SZ)、東航A股(600115.SZ)、中石油A股(601857.SH)、國壽A股(601628.SH)及中興A股(000063.SZ)等，非A股包括鞍鋼H股(00347)、北京金隅H股(02009)、中煤能源H股(01898)、金蝶國際(00268)、佳兆業集團(01638)、閱文集團(00772)、聯想控股(03396)、瑞安房地產(00272)及招金礦業(01818)等等。

MSCI香港指數加入新加坡上市的牛奶國際，剔出第一太平(00142)和金利豐金融(01031)。

MSCI香港小型股指數，加入10隻股份，包括鴻寶資源(01131)、希瑪眼科(03309)、華置(00127)、鼎億集團(00508)、第一太平(00142)、香港國際建投(00687)、I.T(00999)、利福國際(01212)、文華東方及東江集團(02283)；剔除的成分股有9隻，包括創興銀行(01111)、英皇娛樂酒店(00296)、五龍動力(00378)、國際資源(01051)、天成國際(00109)、利寶閣集團(08102)、茂宸集團(00273)、中國新電信(08167)及允升國際(01315)。

上述檢討結果將於5月31日收市後生效。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。