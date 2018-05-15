MSCI明晟公布，MSCI全球指數將加入351隻成分股，當中234隻為中國A股，剔除53隻股份。
MSCI中國指數成分股方面，加入302隻股份，包括農行A股(601288.SH)、國航A股(601111.SH)、鞍鋼A股(000898.SZ)、中行A股(601988.SH)、交行A股(601328.SH)、中信銀行A股(601998.SH)、萬科A股(000002.SZ)、比亞迪A股(002594.SZ)、東航A股(600115.SZ)、中石油A股(601857.SH)、國壽A股(601628.SH)及中興A股(000063.SZ)等，非A股包括鞍鋼H股(00347)、北京金隅H股(02009)、中煤能源H股(01898)、金蝶國際(00268)、佳兆業集團(01638)、閱文集團(00772)、聯想控股(03396)、瑞安房地產(00272)及招金礦業(01818)等等。
MSCI香港指數加入新加坡上市的牛奶國際，剔出第一太平(00142)和金利豐金融(01031)。
MSCI香港小型股指數，加入10隻股份，包括鴻寶資源(01131)、希瑪眼科(03309)、華置(00127)、鼎億集團(00508)、第一太平(00142)、香港國際建投(00687)、I.T(00999)、利福國際(01212)、文華東方及東江集團(02283)；剔除的成分股有9隻，包括創興銀行(01111)、英皇娛樂酒店(00296)、五龍動力(00378)、國際資源(01051)、天成國際(00109)、利寶閣集團(08102)、茂宸集團(00273)、中國新電信(08167)及允升國際(01315)。
上述檢討結果將於5月31日收市後生效。