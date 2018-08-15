即巿股評 港股直擊 國際財經

加息憂慮降溫，刺激美股上周進一步造好，道指連漲7天，為去年11月以來最長升浪，標普500指數和納指亦逼近一個月高位。

美股似乎已經消化了近月的利淡因素，例如通脹升溫、加息步伐恐超預期、中美貿易摩擦，以及地緣政治風險等。

美企首季放榜已屆尾聲，正如上周所說，無論是企業盈利或收入，較預期優勝者眾，延續了2017年第四季的佳績；截至上周，統計已派發成績表的美國企業，在公布業績當天，股價平均漲0.49%，反映業績進一步成為美股走高的推動力。接下來，環球金融市場焦點應重返中美貿易談判之上。

早前舉行的首輪貿易談判，中美雙方就如何減少逆差尚未達成共識，惟美國總統特朗普周日在Twitter帖文表示，中興通訊(00763)被美國制裁將令中國喪失大量就業職位，已指示美國商務部協助中興通訊「盡快恢復業務」，又稱正與中國國家主席習近平一起尋找解決方案。

特朗普的帖文，被解讀為向中方釋出善意，中美貿易摩擦有望降溫；此外，一直未能敲定訪美時間的國務院副總理劉鶴，也落實於今天(15日)赴美參與中美第二輪貿易談判。

美股有機會撥開近期反覆纏繞的雲霧，後市向好的機會正在增加。除了昨天提及的紐交所中線市寬升勢未有放慢跡象，仍有力再上外，參考標普500指數的騰落指標(A/D Line，又稱「漲跌線指標」)走勢，亦有助於研判標指後市的方向。騰落指標是計算每天標普500指數成分股的漲跌數目之差值，而演算出來的技術指標。

從【右圖】可見，對比標普500指數在1月底創新高後，呈橫行整固狀態，累計騰落指標(以過去一年作為統計範圍)則反覆走高，近日持續破頂，這意味着大市上升動力較充沛，有潛力再闖新高，屬利好訊號。

港股方面，恒指昨早高開376點後，一度漲470點，見31592點，為3月22日以來逾一個半月新高，午後窄幅上落，恒指收市報31541點，升419點(或1.35%)；大市成交額增至1066.98億元，上升股票佔61%。

上周六刊文指出，港股要待3個指標發出訊號，才可確認升勢持續，包括：一、成交量偏低情況有改善；二、國指確認進一步轉強；三、恒指須企穩成交密集區上方。

觀乎昨天恒指表現，主板成交額再越千億元水平，國指彈升1.61%，漲幅比恒指更大。此外，恒指昨天首次站在較大型的成交量密集區(31000點至31200點)頂部之上，港股看似會進一步回穩向好。

信報投資研究部

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