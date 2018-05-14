今日 19:40
重要通告
港股直擊
正大企業(03839)公布，截至3月底止第一季業績，股東應佔溢利847萬元(美元‧下同)，按年上升1.62倍。
期內，收入2388.4萬元，按年增長34.66%。
A股維持分段入摩免擾亂CNH
今日信報
騰訊首季盈利 券商最淡估倒退
你做過多少「廢工」？
占飛
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今明市況關鍵 聚焦31151點
陳檬
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中國「芯」梗塞 生態圈貧乏
雷兆恆
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What’ll happen if China begins big import of Philippine workers?
Simon Shen｜ EJ Insight
時裝App網上度身造靚衫 金融女強人向速食文化說不
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【科技股】內地行業前景續吸引
周奐彤
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財富管理
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小米成立獨立相機部門
中國財經 ｜ 今日 09:59
瑞聲科技首季盈利增6% 遜預期
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開市焦點:港股走勢改善 留意科技股
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特朗普態度軟化 中興冀達最終解決方案
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滙控斥1.6億回購股份
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蘋果傳兩度調查特斯拉 美媒料涉收購交易
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