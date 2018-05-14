港股直擊

瑞聲科技(02018)首季毛利率下跌至40%之下，董事總經理莫祖權今午在業績會上解釋，毛利率下跌主要受到人民幣於期內升值7.5%，令公司在外幣收入及成本架構受到影響。

他指出，這個升值幅度令毛利率下跌3.2個百分點，若撇除人民幣升值的影響，毛利率則能維持在40%之上。不過，莫祖權亦坦言人民幣滙率仍高企，預期今年第二季仍會受到相關因素影響。

他表示，公司中長期追求毛利率在40%或以上的目標不變，而首季聲學業務收入增長27%，也帶動毛利率向上。同時，今年目標是提高生產效率，安排更多自動化生產，並加強在安卓手機廠商內的業務滲透率，均有利帶動毛利率上升。

至於，在加強安卓手機的滲透率時，莫祖權稱不會為拓展市佔率，而犧牲毛利率，他又稱，在中低端安卓手機市場，瑞聲提供的解決方案的毛利率表現，不會比高端手機差。在全年收入增長上，他表示，會保持雙位數亦即是10%至30%增長。

雖然今年整體手機市場需求疲弱，但莫祖權認為消費者仍然追求手機擁有更好使用體驗，而高端手機提高規格的需求未見放緩。

對於中美貿易衝突，以及中興通訊(00763)遭制裁一事，他稱已做好準備，並會在不同方向保護公司資產及業務，亦加強在海外不同市場發展。