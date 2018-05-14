港股直擊 即巿股評

美國道指上周五晚升91點，連升7日。美國總統特朗普於周日在Twitter釋出善意，為中美貿易關係降溫，加上A股入摩在即，推動港股連升第6日，再創逾一個半月高，大市成交重上千億，上升股份比例逾六成。

恒指今早高開376點，開市後升逾400點，其後升幅一度收窄至301點，見31423點全日低，及後回勇，最多升470點，見31592點逾一個半月新高，中午收報升399點，波幅上午成形，午後於31500點水平爭持。恒指收報31541點，升419點或1.4%，創3月22日以來收市新高，連升6日累飆1614點或5.4%。大市今日上升股份比例為61%，下跌股比例為39%。

全日成交額1066.98億元，較上日增加67.62億元。

國企指數收報12544點，升199點或1.6%。國指六連升累飆653點或5.5%。

恒指即月期貨收市升362點或1.16%，報31456點，低水85點。

A股高收，滬指升0.34%；深成指升0.35%。兩市成交額約4071億元人民幣。MSCI明晟將於本港時間15日清晨，公布半年度指數檢討結果，當中包括A股入摩名單。

歐洲三大股市最新偏軟；美國道指期貨最新升84點，報24907。

藍籌金融股造好，友邦(01299)創新高，收市升2.1%；建行(00939)升1.8%；工行(01398)升2%；中行(03988)升1.4%；平保(02318)升1.7%；國壽(02628)升0.7%。另外，騰訊(00700)高見416.8元，續創逾一個月高，收市升幅收窄至0.7%。本地地產股續爬升，新世界發展(00017)升3.4%；九倉置業(01997)創新高，收市升3.4%；恒地(00012)升2.4%；長實集團(01113)升1.9%；信置(00083)升3%。相反，電能(00006)跌1.1%；碧桂園(02007)跌0.5%。

焦點板塊

科技股：國務院副總理劉鶴本周將赴美國，出席中美第二輪貿易談判，特朗普周日在Twitter表示，已指示商務部協助中興(00763)「盡快恢復業務」。手機設備股全線急漲，舜宇光學(02382)曾飆8.9%，收市升7.9%；高偉(01415)升2.6%；富智康(02038)飆19%；ASM太平洋(00522)升4.8%；比亞迪電子(00285)升6.3%。不過，瑞聲(02018)上午曾升5.6%，中午公布首季盈利增6%，遜市場預期，午後曾插6.7%，收市跌4.8%；上周發盈警的丘鈦(01478)續受壓，收市挫5.8%。另外，中芯(00981)升2.1%；華虹(01347)升2.5%；鴻騰(06088)升7.7%；長飛(06869)升4%。軟件股方面，早前傳出的主要客戶華為被美國調查的中國軟件國際(00354)升7.5%；擎天軟件(01297)升7.2%；金蝶(00268)升5.6%。

券商股：本港時間明天清晨公布「入摩」A股名單，6月1日起生效，中資券商股跑出。中信証券(06030)升5.9%；中國銀河(06881)升3.4%；海通證券(06837)升2.1%；HTSC(華泰證券)(06886)升2.3%；中金公司(03908)升3.8%；東方證券(03958)升2.9%。本地業務的券商方面，國泰君安國際(01788)升2.2%；結好金融(01469)升8.3%；申萬宏源(00218)升2.5%。

內房股：今早另一表現較好板塊，華潤置地(01109)升4.3%；萬科(02202)升2.7%；中海外(00688)升2%；中國恒大(03333)升1.4%；融創(01918)升1.9%；世房(00813)升3.7%；金茂(00817)升3.3%。大灣區項目佔比較重的時代中國(01233)升5.2%；龍光(03380)升5.3%；合景泰富(01813)升半成；奧園(03883)升5.3%。

醫藥股：多股跑出，中國生物製藥(01177)曾升5.3%，見19.42元創上市新高， 收市升3.9%，中生製藥接連獲大行唱好，美銀美林最新升目標至24元；藍籌新貴石藥(01093)整固後發力，收市升4.3%；藥明生物(02269)獲交銀國際首予「買入」評級，目標睇96元，股價今日升3%；金斯瑞生物科技(01548)升5.4%；微創醫療(00853)創新高，收市升6%；白雲山(00874)升2.8%；愛康醫療(01789)升5.8%；四環醫藥(0046(00460)升4.1%；東陽光藥(01558)升3.5%。

紡織及製衣股：多股破位，申洲國際(02313)創新高，收市升1.8%；晶苑國際(02232)創新高，收市升1.6%；天虹紡織(02678)創逾一年高，收市升3.4%；佐丹奴(00709)創4年高，收市升0.8%。

焦點股份

利標品牌(00787)：今早逆市下挫，曾見0.33元創上市新低，收市跌8.2%。集團發盈警，預期截至3月底止，全年股東應佔淨虧損將介乎7000至7500萬美元，2017年同期股東應佔淨溢利8974.2萬美元。

半新股：上周五(11日)上市高收19.7%的捷榮國際(02119)今日曾飆18.1%，見2.8元創新高，收市升16%，成交額4.89億元。另外，浦江中國(01417)創新高，收市升6.2%；創業板名仕快相(08483)飆32.4%。

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