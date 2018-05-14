港股直擊 即巿股評

美股上周五晚個別走，道指升91點錄七連升。美國總統特朗普周日在Twitter釋出善意，為中美貿易關係降溫。港股再創逾一個半月高。

恒指今早高開376點，開市後升逾400點，其後升幅一度收窄至301點，見31423點1日低，及後回勇，暫時最多升470點，見31592點，為3月22日以來、逾一個半月新高。恒指中午收報31521點，升399點或1.3%，大市成交額590.38億元。

國企指數報12524點，升179點或1.5%。

A股半日造好，滬指升0.55%；深成指升0.6%。

藍籌股方面，騰訊(00700)高見416.8元，續創逾一個月高，半日升1.2%。金融股造好，友邦(01299)創新高，半日升2.3%；建行(00939)升1.2%；工行(01398)升1.5%；中行(03988)升1.4%；平保(02318)升2.3%；國壽(02628)升0.9%。本地地產股續爬升，新世界發展(00017)升2.9%；九倉置業(01997)創新高，半日升3%；恒地(00012)升1.7%；長實集團(01113)升1.3%。相反，電能(0006)跌1.1%；金沙中國(01928)跌0.1%。

焦點板塊

科技股：國務院副總理劉鶴本周預計將赴美國，出席中美第二輪貿易談判，特朗普周日在Twitter表示，已指示商務部協助中興(00763)「盡快恢復業務」。手機設備股全線急漲，中午公布首季盈利增6%的瑞聲(02018)曾升5.6%，半日升4.2%；舜宇光學(02382)曾飆8.9%，半日升8.7%；高偉(01415)升2.6%；富智康(02038)飆19.1%；信利(00732)升1.1%；比亞迪電子(00285)升5.8%。不過，上周發盈警的丘鈦(01478)續受壓，半日挫4.7 %。另外，中芯(00981)升1.3%；華虹(01347)升1%；鴻騰(06088)升7.7%；長飛(06869)升4.1%。軟件股方面，早前傳出的主要客戶華為被美國調查的中國軟件國際(00354)升9.7%；擎天軟件(01297)升6.6%；金蝶(00268)升3.6%。

內房股：今早另一表現較好板塊，華潤置地(01109)升2.1%；萬科(02202)升2.7%；中國恒大(03333)升3%；融創(01918)升1.9%；世房(00813)升3.7%；金茂(00817)升3.1%。大灣區項目佔比較重的時代中國(01233)升7.8%；龍光(03380)升2.9%；合景泰富(01813)升半成；奧園(03883)升3.9%。

焦點股份

利標品牌(00787)：今早逆市下挫，曾見0.33元創上市新低，半日跌8.2%，成交額3700萬元。集團發盈警，預期截至3月底止，全年股東應佔淨虧損將介乎7000至7500萬美元，2017年同期股東應佔淨溢利8974.2萬美元。

意馬國際(00585)：今早落鑊，曾飆升52.6%，見1.48元，半日升44.3%為升幅最大港股，成交額2150萬元。集團擬向VMS Investment Group配發約1.38億股認購股份，每股認購價0.9元，淨集資1.22億元；並建議派發每股0.25元特別息。

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