重要通告 港股直擊

瑞聲科技(02018)公布，截至3月底止首季盈利11.26億元(人民幣‧下同)，按年增6.05%，遜預期。每股盈利92.12分。

期內，收入46.38億元，按年增10.04%。

瑞聲表示，本季度因外幣收入佔比及人民幣按年升值7.5%影響，加上產品組合改變，毛利率下降3.6個百分點至38%，淨利潤部分受益於投資公允價值收益及稅務優惠，本季度的淨利潤率達到24.3%。

該公司稱，近期發生的中美貿易摩擦，對公司業務運營，並沒有構成甚麼影響，將繼續監控進一步的發展，對公司業務運營帶來的影響。