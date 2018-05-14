港股直擊 即巿股評

中美貿易緊張關係降溫，港股連升5日後，今早再升逾450點，再創逾一個半月高。

恒指今早高開376點，開市後升逾400點，其後升幅一度收窄至301點，見31423點半日低，及後回勇，今早最多升470點，見31592點，為3月22日以來、逾一個半月新高。恒指中午報31521點，升399點或1.28%，大市成交額590.38億元。

國企指數報12524點，升179點或1.46%。

藍籌股方面，周三公布季績的騰訊(00700)，半日升1.17%; 友邦(01299)再創新高，漲2.34%; 內銀造好，工行(01398)及建行(00939)分別升1.46%及1.22%; 蘋概股抽升，舜宇(02382)升8.71%; 瑞聲(02018)升4.19%。

煤炭股承接上周升勢，再度走強。兗州煤(01171)創近1個半月高，半日抽高5.45%; 中國神華(01088)升抵100天線，漲2.93%; 另外，恒鼎實業(01393)及伊泰煤炭(03948)分別升3.64%及2.75%。

MSCI將公布首次納入的A股名單，市場部署中資券商股。中信証券(06030)創逾3個月高，飆4.53%; 中國銀河(06881)彈3.58%; 華泰證券(06886)今早升2%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。