即巿股評 港股直擊

上個星期五(5月11日)推咗兩隻恒指牛(68842)同(60467)，(68842)就唔係周五推佢出嚟嘅，周四(10日)已經推咗佢落火坑架啦，只係周五諗住補多槍啫，但由於怕死嘅關係(唔想過weekend呢)，所以喺周五見好即收；至於(60467)就真係周五先至點佢出嚟，如果同以往習慣一樣，即係等恒指5分鐘圖見超賣先落場嘅話，咁就真係要等到下晝2點40分先有機會，但係呢個時間落場嘅話，除非尾市突然爆升啫，否則都要抱住一個揸過weekend嘅心態。

揸住隻證等兩日又唔知市會發生咩事嘅話係驚嘅，但到今朝開市，見到恒指升逾300點又被人夾，莫講話(60467)，是但一隻牛仔都有好表現啦；無過到夜嘅唔駛灰心，策略唔同啫，邊個話今日唔可以重新再入市架？

睇返恒指日線圖，依家10點6分，計埋今日嘅話恒指連升六日，但當中就做咗三個裂口出嚟，而且計到目前為止，今日同上個星期五恒指都呈「十字星」；同同事Wilson+Josephine吹完水之後再睇返個市，已經升逾420點，做緊31548點，即係話若然今朝早見恒指升即追call/牛嘅話，開市到依家差不多一個鐘，又可以執到啲。「恒指仲有無得升呀？」有嘅，但可能會有減速嘅情況，事關敏感度較高嘅SlowSTC(14,3)已經出現嚴重超買，%K線同%D線分別報93.82同84.50，而14RSI暫時見61.92，未踏到入超買範圍。再睇埋恒指牛熊證街貨圖，依家10點30分，恒指最高做過31592點，即係話由31200至31299點，至到31500至31599點(爭7點就豪埋比佢啦)嘅熊證街貨，而呢度夾埋就有成3382張期指。明明5月接下來得一日佛誕係公假啫，咩事要咁趕，半個月就好似做咗成個月嘅數呢？Anyway，事實就係依家31600至31699點先至係最貼價嘅熊證，呢度有相當於647張期指；至於重貨區就係32000至32099點，呢度有相於1167張期指，遲早都會無埋。

點解咁講？下方牛證真係可能出唔切，最貼價嘅係30700至30799點，呢度有相於147張期指，10點41分mark底31572點，用呢口價嚟計，首先要大市由依家起步向下行872點先可以踏得到呢個範圍嘅門口，要食埋嘅話就麻煩落多100點，即前後要972點先得。搞成接近1000點食得嗰147張期指，我支持你夾上去，恒指牛最貼價嗰隻都同現價有逾800點差距，好話唔好聽，只要你揀隻街貨唔好多過20%，成交大/活躍嘅，都夠打啦！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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