即巿股評 港股直擊

恒指上周五高開後走勢反覆，全日波幅244點。恒指收報31122點，升312點或1.02%，成交金額999.36億元。國指收報12345點，升111點或0.91%；上證收報3163點，跌11點或0.35%。港股走勢優於A股。

恒指以陰燭近「十字星」收市，最高升至31277點，創3月23日以來高位，亦即向上突破了過去個多月的橫行區間，走勢轉佳，但同時也引來不少沽壓，最終以陰燭收市。MACD快慢線正差距拉闊，走勢轉強。全日上升股份826隻，下跌737隻，整體市況偏好。

中國4月份社會融資規模增量從3月份的1.33萬億元升至1.56萬億元人民幣，反映進入第二季度之際經濟維持增長勢頭。香港第一季度經濟同比增長4.7%，創出近七年來最大季度增幅，表現遠優於市場預期。

美國總統特朗普告訴美國商務部，要幫助中興通訊(00763)恢復業務。另據《華爾街日報》 報道稱，中興通訊對美國當局表示，未遵守美國和解協議的原因是由於公 司內部管控缺陷，而非有系統的欺騙計畫。據媒體報逆，中興通訊2017年向美國出口商支付逾23億美元。雖然中興通訊仍在停牌中，但料事件有助改善整體市場氣氛。

上周五美股三大指數向好，今早亞太股市個別發展，夜期及ADR上升，料恒指可高開，但若未能上破3月22日高位31686.67點，指數或調頭回軟，支持參考為100 SMA (約30794)。

個股介紹：

紛美包裝(00468)的主要業務為從事乳製品及非碳酸軟飲料紙包裝材料及灌裝機的生產、分銷及銷售。

集團早前公布，歐洲專利局上訴委員會已駁回Tetra Pak的上訴，從而確認了EP 085專利無效。根據集團德國法律顧問提供的意見，歐洲專利局上訴委員會的決定是最終的決定，即使Tetra Pak有可能特別向經擴大的上訴委員會提出覆核呈請，但決定被推翻的機會非常低，因此， Tetra Pak根據EP 085專利向集團兩間公司提出的該項申訴將會終止。料事件有助減少集團的或然負債，利好日後發展。

集團預期市盈率15.4倍，周息率4.5%。上日收報5.59元，上望6.05元，止損設於 5.46元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

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