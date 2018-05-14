港股直擊 即巿股評

港股連升5日累漲近千二點，技術走勢及市場氣氛改善下，港股短期有望進一步挑戰31800點水平。

美股上周五個別發展，道指收升91點或0.37%，報24831點，連升七日，創去年11月8日以來的最長連升紀錄。納指微跌2點，報7402點。標普500指數漲0.17%，報2727點。全個星期道指升2.3%，納指升2.7%，標普500指數升2.4%。蘋果跌0.38%，結束九連漲走勢。

醫療保健板塊推動道指與標普500指數上揚，主要受美國總統特朗普周五發表的有關藥價問題的講話推動。特朗普表示，他會提出美國歷史上一個最徹底的降低藥價的計畫，以兌現他競選期間所做出的承諾。

美國之前公布4月CPI通脹不及預期促使交易員降低對聯儲局將以更快速度加息的押注。美國聖路易斯聯儲主席布拉德最近亦表示，重申憂慮進一步加息會讓收益率曲線倒掛；政策利率接近中性；穩定的通脹預期以及勞動力市場均衡是聯儲局下次決定加息的謹慎理由。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報78.78元，較本港上日收市升1.23元；騰訊(00700)ADR收報411.4元，升2.6元，公司將於本周三(16日)公布季績。國壽(02628)ADR收報22.48元，跌7仙。國際油價先升後回，脫離之前觸及的三年半高位。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報13.79元，跌7仙；中石油(00857)ADR收報6.04元，升1仙；中石化(00386)ADR收報8.09元，跌4仙。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報73.68元，跌0.17元；聯通(00762)ADR收報10.96元，升6仙。

ADR港股比例指數報31289 ，較上周五恒指收市高167點或0.53%。恒指上周五收報31122點，升312點或1%，創3月21日以來收市新高。升市並不全面，上升股份比例為53%，下跌股比例為47%。市寬進一步改善，股價高於50天線的中線市寬上升2.1個百分點，上到44.8%，為3月21日以來最高。恒指突破10、20、50及100天線，並明顯收復三角形頂部，料將上試上升通道底及水平阻力交滙約31800點。

焦點板塊

科技股：中興通訊(00763)遭美國商務部制裁不足一個月，美國總統特朗普星期日在社交網站Twitter表示，他與中國國家主席習近平共同努力，讓中興通訊的業務盡快回復正常，否則很多中國人會失業。特朗普表示，已要求商務部處理有關事件。留意今日科技股包括5G概念及手機設備股表現。另外，瑞聲科技(02018)將於今日公布首季業績。

鋼鐵股：據內地傳媒報道，寶鋼股份5月11日發佈6月國內期貨價格調整通知，上調多類鋼材產品價格。行業人士普遍表示，五六月份鋼市淡季不淡可能性較大。留意鋼鐵股表現。

同仁堂國藥(08138)：公布，獲聯交所原則上批准轉主板上市，在創業板的最後買賣日期5月28日，預期29日在主板買賣，股份代號3613。

澳優(01717)：公布1至3月季度，純利約1.04億元人民幣，按年上升六成。