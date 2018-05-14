今日 08:09
重要通告
港股直擊
偉業控股(01570)公布截至3月底止第一季，純利705.3萬元(人民幣．下同)，按年增長1.37倍，不派息。
期內，收入1.99億元，按年增長39.92%。
A股維持分段入摩免擾亂CNH
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騰訊首季盈利 券商最淡估倒退
你做過多少「廢工」？
占飛
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今明市況關鍵 聚焦31151點
陳檬
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中國「芯」梗塞 生態圈貧乏
雷兆恆
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內地科技行業前景續吸引
周奐彤
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何如克(Robert Horrocks)
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財富管理
尋找非傳統地產投資機會
楊書健
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財富管理
特朗普釋善意 稱助中興盡快恢復業務
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