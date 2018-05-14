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今年1月12日，美國總統特朗普宣布，暫緩執行伊朗核協議的制裁期限120日，並強調這是最後一次暫緩制裁；到了5月8日，特朗普宣布，美國將退出由中、美、俄、英、法、德6國與伊朗於2015年達成的核協議。該協議目的是限制伊朗的核活動，換取國際社會解除對伊朗貿易及石油出口的制裁。特朗普早在去年10月13日已猛烈批評，伊朗核協議是美國史上最差的談判協議，根本不能遏止伊朗的核計劃，解除制裁只是變相為伊朗提供喘息的機會，因此決定不再向國會確認這份由前總統奧巴馬政府促成的協議。

特朗普上周二宣布退出伊朗核協議時指出，該協議很不合理，因為並沒有對伊朗的彈道導彈項目以及2025年之後的核活動作出任何制約，他更明言將簽署一份總統備忘錄，對伊朗實施最高級別的經濟制裁。然而，英、法、德等美國盟友卻對特朗普退出伊朗核協議的決定表示「遺憾」，並且聯同歐盟表明決心維持(履行)伊朗核協議。國際原子能機構(IAEA)則證實，伊朗一直以來都遵守2015年簽訂的核協議規定。

顯然，美國單方面撕毀伊朗核協議，除了個別有政治利益考慮的少數國家例如沙地阿拉伯和以色列，是很難會得到國際社會的認同。就連美國前總統奧巴馬亦發表聲明，直指在伊朗完全沒有違反協議的情況下，特朗普退出核協議的決定是嚴重錯誤，更警告美國(特朗普政府)不斷退出及違反(國際)協議，大大損害了自身的公信力，甚至影響北韓對美國遵守承諾的信心。

緊接着特朗普決定退出伊朗核協議的兩日之後，他上周四宣布，已選定於6月12日在新加坡與北韓領袖金正恩會面。「特金會」的重心就是商討北韓「不可逆轉棄核」問題。然而，4月24日「搏拳實錄」<就快超賣反彈>已提到：現在要北韓全面放棄核武，除非美國願意給予比擁核更為有利的「好處」，並且要使金正恩相信特朗普會履行諾言。又正如奧巴馬指出，特朗普政府不斷退出及違反國際協議，將影響北韓對美國遵守承諾的信心。

事實上，特朗普退出伊朗核協議，不但直接影響中東以至朝鮮半島局勢，甚至可能牽涉到中美貿易戰談判，事緣中國最大的通訊設備製造商華為以至目前仍然停牌的中興通訊(00763)，正受到美國司法部的調查或禁令，理由是華為和中興通訊涉嫌或證實違反美國的出口伊朗制裁的規定，中國外交部發言人華春瑩4月26日已反駁說，中國反對一國以其國內法控制他人。

不過，特朗普的「核外交」決定並沒有對港股造成負面影響，相反，恒指更在特朗普宣布退出伊朗核協議後，兩個交易日就突破30300至30600點的過去3個月累積的大型成交量密集區，上周五以31122的創3月21日以來最高收市水平。原本屬蟹貨區的30300至30600點（見上周二「搏拳實錄」<股神拆局 唔信十足都要信七成>），現已變為支持區。

老徐