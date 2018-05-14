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金蝶國際(00268)主要在內地開發、製造及出售企業管理軟件產品，以及提供軟件相關技術服務，目前為國內中小企企業資源規劃(ERP)系統的龍頭，市佔率達18%；另集團近年積極轉型，向雲業務市場發展，並取得不俗成績。

截至2017年12月底止，純利按年增長7.6%至3.1億元人民幣，若撇除一次性地產價值重估影響，淨利潤則升46.3%至2.85億元人民幣。受惠於規模效應和雲業務虧損收窄，毛利增加23.9%至18.76億元人民幣，毛利率亦增4.8個百分點至81.5%。

期內營業額上升21.3%至23億元人民幣，其中傳統ERP業務仍是主要收入來源，收入增加14.1%至17.35億元人民幣，總收入佔比75%，包括來自大型客戶的EAS收入增加16.7%，以及針對小型客戶的KIS收入更增20.7%。預期ERP業務可續提供強勁的現金流，作為轉型雲業務所需的資金。

金蝶近年積極發展雲業務，隨著雲端ERP滲透率的提升，加上市場需求增加，企業開始向數碼化方向轉型，去年雲服務業務增長66.7%至5.68億元人民幣，總收入佔比提升至24.7%；其中金蝶雲業務收入增長87.7%至3.93億元人民幣，客戶人數增逾1.2倍至5,500名以上，續費率逾90%，透過雲服務可提高客戶黏性，有助增加經常性收入，因此集團預料雲服務最快今年下半年可達至收支平衡。

此外，集團已訂下目標，未來3年雲服務收入的年均複合增長達55%至68%，至2020年總收入佔比提升至60%，期望未來以雲服務作為公司的核心，為客戶帶來價值。金蝶的雲業務分為4個主要部分，涉及中大型企業、小型企業、電商、移動辦公平台，並集中向財務、人力資源、供應鏈等領域發展。

今年料有併購活動

金蝶去年經營活動現金流增長34.6%至8.23億元人民幣，反映現金流情況改善。目前中國企業增加應用多元化的雲服務，金蝶將繼續加大投資及尋找併購機會，壯大自身業務。

金蝶目前領先的市場地位，有助其擴大用戶群，傳統業務進入復甦階段。另外，作為增長引擎的雲計算業務，金蝶去年曾預計將錄得1至1.5億元人民幣的虧損，但最終出現扭虧狀況。展望雲業務發展勢頭持續向好，優勢逐漸顯現，後市可期。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期金蝶國際2018、2019及2020年每股盈利為0.121元、0.161元及0.229元人民幣，給予12個月目標價8.50港元，相當於今年預測市盈率59.4倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理