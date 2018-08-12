即巿股評 港股直擊 國際財經

恒生指數周五(11日)高開342點後，升幅迅即收窄至214點，見31032點的全日低位，10時半左右再度轉強，最多飆468點，攀至31277點逾一個半月高，午後升勢放緩，恒指收報31122點，漲312點(1%)，創3月21日以來收市新高。主板成交額999.36億元，較周四增加67.66億元，上升股份佔53%。

近日恒指先後收復50天線和100天線，連升5個交易日，累飆1195點(4%)，並終止三周連跌之勢。目前，恒指初步突破由1月29日33484點歷史高位向下伸延的下降趨勢線(即三角形頂線)及多條主要平均線，而14天RSI亦從下而上衝越50%的強弱分界，技術走勢明顯改善。

不過，港股過去幾日的成交量略嫌偏低，以及國指表現相對落後於恒指，恒指上方較大型的成交量密集區則處於31000至31200點水平，未來數個交易日須企穩成交密集區上方，加上國指出現進一步轉強訊號，才能確認港股升勢可持續。

周五本欄曾提到，紐約期油和美滙指數在過去20年間按周的相關系數(correlation coefficient)高達負0.825，即兩者走勢主要呈背馳狀態，但過去60天的相關系數則變成正0.673，美元與油價近日罕見同步上揚。按照各自走勢的技術分析，不排除兩者未來走向將大致維持相若。那麼，過往當出現美元與油價齊飛的日子，當時美股表現又如何呢？

在4月10日至5月7日期間，紐約期油及美滙指數分別升11.5%及3.4%，根據市場調研機構Bespoke統計，過往油價在短短4星期內爆升一成及美滙指數期間漲逾3%(下稱「前設」)的情況，在1986年以來只出現過10次，今次則屬三十多年來第11次，可算十分罕有。

根據往績，紐約期油和美滙指數於20個交易日內分別漲10%和3%期間，標普500指數同期表現卻非常參差。

期內，標指平均變幅和中位數變幅同樣是升0.6%，其中錄得正回報的比例僅60%，似無重要參考性。不過，在「前設」出現後一星期和一個月的標指表現，卻十分誘人。

統計「前設」出現後，標指在其後一周和一個月的上揚比例均十分突出【圖】，分別為100%和80%，反映期油和美滙齊抽高，標指隨後很大機會造好。

其中，在出現「前設」後一星期，標指平均漲約2.4%，中位數升幅為1.8%。一個月方面，標指平均變幅更高達3.2%，與中位數相同；不過，期油和美滙在2009年1月及2016年5月展開4周升勢後，標指皆於其後一個月錄得跌幅，分別挫8.35%和0.01%。

總括而言，若期油價突破70美元關口後持續上揚，往往成為推動通脹升溫的關鍵因素。剛出爐的美國4月消費物價指數升幅較預期低，令市場對通脹憂慮稍為消減，但這可能只屬短暫情況。對於美股投資者來說，強美元與油價在4周內同步走高，預示標指短期或有不俗回報，但當「強美元、高通脹」成為未來投資大方向時，投資者宜細心評估當中的危與機。

信報投資研究部

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