即巿股評 港股直擊

美國四月份通脹低於預期，紓緩市場對聯儲局加快加息步伐的憂慮，美股向好，道指連升6個交易日，周四收市升近200點，納指收市升逾60點。內地股市周五缺乏方向，港股跟隨外圍升勢，恒指周五在三萬一關口以上，之後升幅逐步擴大，最多曾升逾460點，重上31200點水平，收市仍升逾310點。向上觀望重上31500點的機會，並留意100天線約30800點支持。資金流方面，周四恒指好倉有逾4500萬元流出，同日淡倉流入逾8600萬元，累計5天，好倉流出逾5200萬元，淡倉流入逾3.5億元。

截至周四，牛證街貨密集區為收回價29700至29799點，而熊證街貨密集區則為收回價31100至31199點。另一方面，牛證資金主要流入之收回價區域為30200至30299點；而熊證則主要流入之收回價區域為31000至31099點。

恒指周五升穿多個熊證重貨區域，由於收回風險有所增加，投資者選擇產品時，要留意收回價或需與現價保持一定距離，以減低持倉風險。

如看好恒指，可留意牛證(60417)，收回價30550點，行使價30400點，19年11月到期，兌換比率12000。相反如看淡恒指，可留意熊證(58803)，收回價31638點，行使價31788點，18年8月到期，兌換比率12000。

重磅股騰訊(00700)將於下周三公布季度業績，股價周五強勢，高位曾升逾2%至415元，雖然及後升幅收窄，但收市仍然保持升勢，並且已連升4個交易日。向上觀望挑戰420元的機會，支持參考大股東配股價405元。季績前作部署，較多投資者考慮較高槓桿的價外輪，以部署短線消息。看好可留意騰訊購(12527)，行使價439.08元，18年7月到期。或騰訊牛(60432)，收回價389.38元，行使價386.58元，18年12月到期。相反看淡則可留意騰訊沽11243，行使價359.80元，18年9月到期。

騰訊旗下的網絡文學平台閱文集團(00772)，周五高位曾再升近4%，一度回升至71元以上，收市升逾2%，重上70元關口以上收市，並且連升5個交易日。向上阻力留意一個月高位72.75元，支持可參考65元。看好可留意換股比率10兌1的閱文購(13228)，行使價78.88元，18年11月到期。或換股比率100兌1的價內閱文購(13180)，行使價67.77元，19年10月到期。

友邦保險(01299)周五表現強勢，股價高開後升幅擴大，高位曾升逾3%，創出73.65元的歷史新高，收市仍升逾2%。向上觀望挑戰75元的機會，支持參考70元水平。看好可留意友邦購(21944)，行使價82.18元，18年7月到期。或友邦牛59542，收回價66.18元，行使價65.58元，18年11月到期。另外，友邦創新高之際，亦有投資者反手造淡。看淡可留意友邦沽(26158)，行使價58.38元，18年9月到期。或友邦熊(64297)，收回價75.38元，19年1月到期。

有報道指，吉利汽車(00175)母公司浙江吉利集團旗下的瑞典富豪汽車，最快在今年秋天在本港及瑞典兩地上市，並已聘請投行作安排。吉利周五顯著向上，高位曾升逾半成，但逼近24元有獲利盤出現，收市仍升逾3%。看好可留意吉利購(11750)，行使價27.2元，18年8月到期。或吉利牛(61027)，收回價20.88元，行使價20.28元，18年12月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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