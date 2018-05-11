重要通告 港股直擊

五礦地產(00230)公布，建議發行2億美元優先永續資本證券，所得款項淨額擬用作現有債務再融資及一般企業用途。

是次發行的永續資本證券，自發行日期至2021年5月17日期間，年利率7厘。