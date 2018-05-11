港股直擊 即巿股評

美國上月CPI按月升0.2%，低於市場預期，市場對通脹過快憂慮消退，推動隔晚美股造好。港股連升4日後，今日進一步創一個半月新高。大市上升股份比例逾五成，但成交額不足千億。

恒指今早高開342點，開市後升幅一度收窄至214點，見31032點全日低，其後轉強，最多升468點，見31277點逾一個半月新高，中午升418點，波幅上午成形，午後升幅收窄，一度升不足300點。恒指收報31122點，升312點或1%，創3月21日以來收市新高。大市今日上升股份比例為53%，下跌股比例為47%。

總結全周，恒指連升5個交易日，累飆1195點或4%，終止連跌三周的走勢。

全日成交額999.36億元，較上日增加67.66億元。

國企指數收報12345點，升111點或0.9%。國指同樣連升5日，累飆454點或3.8%。

恒指即月期貨收市升415點或1.35%，報31094點，低水28點。

A股反覆低收，滬指跌0.35%，惟全周升2.34%，連升三周；深成指跌0.89%。兩市成交額約4141億元人民幣。

歐洲三大股市最新偏軟；美國道指期貨最新升41點，報24733。

藍籌股方面，友邦(01299)高見73.65元創新高，收市升2.4%；騰訊(00700)見415元近一個月高，收市回落升0.6%；建行(00939)升1.2%；中行(03988)升1.4%；工行(01398)升0.9%；平保(02318)升0.7%。另外，滙控(00005)升0.6%；銀娛(00027)升1.5%；金沙中國(01928)升1.9%；中移動(00941)升0.5%；瑞聲(02018)升1.8%。相反，中石油(00857)和中海油(00883)回吐0.3%；港鐵(00066)跌0.5%；中銀香港(02388)跌0.5%；舜宇(02382)跌0.7%。

焦點板塊

本地地產股：太古地產(01972)洽售旗下太古城中心第3座及第4座，業內人士表示，估值可達231億至269億元，太古地產見30.45元創新高，收市升4.9%；母企太古股份(00019)升3%。另外，李澤鉅接任主席的長實集團(01113)升1.8%；新地(00016)升1.1%；恒地(00012)升1.9%；新世界發展(00017)升1.6%；領展(00823)升1%；九倉置業(01997)創新高，收市升2.1%；九倉(00004)升2%。

汽車股：吉利(00175)母企浙江吉利集團旗下的瑞典富豪汽車(Volvo)，據報最快可能今年秋天於本港和瑞典兩地上市，吉利(00175)股價收市升3.7%，全周升12.68%為藍籌升幅王。其他主要汽車製造商亦造好，廣汽(02238)升2.6%；長汽(02333)升1.5%；東風(00489)升3.6%；華晨(01114)升1.5%；比亞迪(01211)升3.6%。零件股方面，超威動力(00951)回升3.7%；德昌電機(00179)升1.5%；濰柴(02338)升1.4%。

醫藥股：中國生物製藥(01177)破頂後回落，收市升0.3%，集團附屬自主研發的抗腫瘤化學藥品第1類新藥「鹽酸安羅替尼膠囊」(商品名稱「福可維」)，已獲得中國藥監局總局頒發的藥品註冊批件。其他藥股表現兩極，藥明生物(02269)升1.5%；石四藥(02005)升2.3%；華潤鳳凰醫療(01515)升1.1%；先健科技(01302)升8.4%；昊海生物科技((06826)升1.7%。相反，藍籌新貴石藥(01093)曾升3.8%，收市倒跌0.7%；綠藥(02186)倒跌1.2%；中國中藥(00570)跌2.7%；半新股平安好醫生(01833)跌2.6%。

焦點股份

丘鈦科技(01478)：今早裂口低開26.6%，曾挫31.6%，收市跌30.3%，成交額5.97億元。集團發盈警，預期截至6月底止中期，股東除稅前應佔綜合溢利，可能減少約50%或更多，去年同期股東應佔溢利2.02億元人民幣。

華虹半導體(01347)：公布季績後先高後低，曾見19.9元創上市新高，其後倒挫5.8%，收市跌半成，成交額2.66億元。集團截至3月底止，首季盈利4009.7萬美元，按年增17.7%。該公司預計，第二季銷售收入按季增長5%至7%，毛利率約32%至33%。

天喔國際(01219)：今日復牌，收市急挫23.7%，報0.74元創上市新低，成交額1550萬元。集團公布，持有公司約64.62%權益的董事會主席兼行政總裁林建華，自上周三(2日)起缺勤，自此無法直接聯繫或接觸。據林建華家屬提供資料，林建華目前正協助內地有關部門進行調查，集團表示業務營運維持正常，未受內地任何部門調查。

新股：5隻新股上市，捷榮(02119)收報2.37元，較招股價1.98元，高19.7%，成交額約8.8億元，不計手續費每手賺780元；HPC(01742)收報0.405元，較招股價0.45元，低一成，不計手續費每手虧損225元；全達電器集團(01750)收報0.31元，較招股價0.3元，高3.3%，不計手續費每手賺100元；澳洲成峰高教(01752)收報0.395元，較招股價0.33元，高19.7%，成交額約3.1億元，不計手續費每手賺650元；創業板精雅印刷集團(08391)收報0.63元，較招股價0.6元，高5%，不計手續費每手賺120元。

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