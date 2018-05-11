港股直擊 即巿股評

5隻新股上市，咖啡及紅茶餐飲策劃服務供應商捷榮國際控股(02119)開報2.16元，最低見2.06元，最高見2.72元，收報2.37元，較招股價1.98元，高0.39元或19.7%，成交約3.8億股，成交額約8.8億元。不計手續費，每手2000股賺780元。

新加坡一般建造及土木工程商HPC Holdings(01742)開報0.4元，最低見0.395元，最高見0.435元，收報0.405元，較招股價0.45元，低0.045元或10%，成交約2億股，成交額約8467萬元。不計手續費，每手5000股虧損225元。

低壓配電及電力控制裝置製造商及供應商全達電器集團控股(01750)開報0.305元，最低見0.28元，最高見0.34元，收報0.31元，較招股價0.3元，高0.01元或3.3%，成交約1.8億股，成交額約5740萬元。不計手續費，每手10000股賺100元。

澳洲成峰高教(01752)開報0.335元，最低見0.335元，最高見0.48元，收報0.395元，較招股價0.33元，高0.065元或19.7%，成交約7.7億股，成交額約3.1億元。不計手續費，每手10000股賺650元。

創業板精雅印刷集團(08391)開報0.75元，最低見0.62元，最高見0.79元，收報0.63元，較招股價0.6元，高0.03元或5%，成交約1.9億股，成交額約1.3億元。不計手續費，每手4000股賺120元。

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