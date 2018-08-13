即巿股評 港股直擊

讀者黃先生問:「新華保險(01336)可否買入，其內涵值60元一股，折讓都幾大，點解一路跌？」(周五收報38.05元，升1.2%)

岑智勇 南華金融集團高級策略師

「內險股近期的走勢已喘穩，主要受惠養老金相關國策的出現。至於新華保險的市盈率，於行業內不算特別吸引，加上公司的市值較其他規模較大的同業，又不是太大，投資者或會傾向買入市值較大，市盈率與新華保險相若的股份。如果讀者覺得價值或內涵價值吸引，這或許是賣點之一，但主流市場上，仍然未發掘這個因素。若你以價值投資的方法買入，可能要持有股份至市場發掘股份的價值。若想選擇當炒股份，可留意成交較為活躍的內險股。我覺得內險股前景仍然可以看好，始終有國策方面的支持，可讓行業有更好的發展及前景。」

聶振邦 富途證券分析師

「現時香港有九隻內險股，年初至今全部皆跌，顯然不是當炒板塊，其中七隻跌幅少於一成，餘下兩隻表現最差的分別是跌逾兩成的眾安在線(06060) 和跌近三成的新華保險，讀者問到的是後者。觀乎過去一星期九隻內險股均造好，反映散戶再度關注此板塊，其中新華保險為升幅最大的三隻股份之一，回升近7%，現時接近38元水平，相對最差在4月底維持在35元水平，股價已反彈近一成，認為股價表現最差的日子已過去。至於讀者提到的內涵價值，畢竟是年報數據，為滯後數字，故此認為對分析股價未來走勢幫助不大，反而不妨參考市值相若股份的股價表現，現時H股同為300億港元以上的內險股有中國人民保險集團 (01339)，從2016年2月低位2.65元升至今年2月高位4.8元，兩年累升81.13%；而新華保險於2016年低位為22元，至去年11月錄得歷史高位57.85元，不足兩年累升1.63倍，明顯表現優於人保，所以如今整個內險板塊受到冷落時，自然從高位回調的幅度也較多，與現價比較，分別約22%和34%。誠如上述分析，此股最難時間已過，若恒指繼續造好，本月可望上試40元水平。」

羅崇博 信報投資研究部高級分析員

「新華保險3月時公布去年純利按年僅增8.9%，差過市場預期，大行隨即下調目標價，拖累3月21日股價單日曾急挫一成。股價對內涵價值(Price/EV)為衡量保險股估值的重要指標，而內含價值的增長主要取決於新業務價值(NBV)的貢獻。新華保險去年下半年NBV按年僅增0.3%，銷售明顯減慢。事實上，即使是壽險龍頭股，去年第四季起之季績亦表現遜色，主要受被喻為最嚴「組合拳」「134號文」影響，部分不合規産品要退市停售，當中以「快返年金」最受影響，往後要看新產品的銷售情況。不過，市場也不是沒有利好憧憬，包括「資管新規」間接利好保險產品，而國債利率穩中有升，750天移動平均國債收益率曲線於四季度觸底回升，對2018年盈利亦有正面幫助。新華保險股價近期有築底跡象，雖然股本回報率在同業中偏低，但估值因素應起到支持作用，不反對讀者收集該股，37.5元為較理想買入位，中線目標43元，跌穿34元止蝕。」

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