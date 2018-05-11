港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數造好，美國上月CPI按月升0.2%，低於市場預期，市場對通脹過快憂慮消退。港股連升4日後，今早進一步創一個半月高。

恒指今早高開342點，開市後升幅一度收窄至214點，見31032點半日低，其後轉強，上午最多升468點，見31277點，創3月22日以來，逾一個半月新高。恒指中午收報31227點，升418點或1.4%，大市成交額564.26億元。

國企指數報12377點，升143點或1.2%。

A股半日反覆低收，滬指跌0.08%；深成指跌0.48%。

藍籌股方面，友邦(01299)高見73.65元創新高，半日升2.9%；騰訊(00700)見415元近一個月高，半日升1.5%；建行(00939)升1.5%；中行(03988)升1.2%；工行(01398)升1.6%；平保(02318)升1.2%。另外，滙控(00005)升0.7%；銀娛(00027)升2%；金沙中國(01928)升2.8%；中移動(00941)升0.8%；瑞聲(02018)升3.5%。相反，中石油(00857)跌0.3%；中海油(00883)跌0.4%；港鐵(00066)跌0.4%。

焦點板塊

本地地產股：太古地產(01972)洽售旗下太古城中心第3座及第4座，業內人士表示估值可達231億至269億元，太古地產見30.45元創新高，半日升5.2%；母企太古股份(00019)升2.7%。另外，李澤鉅接任主席的長實集團(01113)升1.9%；新地(00016)升1.6%；恒地(00012)升1.8%；新世界發展(00017)升2.4%；領展(00823)升1.3%；九倉置業(01997)創新高，半日升3%。

汽車股：吉利(00175)母企浙江吉利集團旗下的瑞典富豪汽車(Volvo)，據報最快可能今年秋天於本港和瑞典兩地上市，吉利(00175)股價半日升4.2%。其他主要汽車製造商亦造好，廣汽(02238)升3.9%；長汽(02333)升2.4%；東風(00489)升3.5%；華晨(01114)升0.1%；比亞迪(01211)升3.5%。不過，北'汽(01958)跌0.4%。零件股方面，超威動力(00951)回升4.2%；德昌電機(00179)升2.9%；

醫藥股：中國生物製藥(01177)破頂後回落，半日升0.9%，集團附屬自主研發的抗腫瘤化學藥品第1類新藥「鹽酸安羅替尼膠囊」(商品名稱「福可維」)，已獲得中國藥監局總局頒發的藥品註冊批件。另外，藍籌新貴石藥集團(01093)升1.9%；藥明生物(02269)升3.3%；石四藥(02005)升3.1%；綠藥(02186)升1.2%；先健科技(01302)升6.8%；三生製藥(01530)升2.4%。

焦點股份

丘鈦科技(01478)：今早裂口低開26.6%，曾挫31.2%，半日跌26.5%，成交額4.04億元。集團發盈警，預期截至6月底止中期，股東除稅前應佔綜合溢利，可能減少約50%或更多，去年同期股東應佔溢利2.02億元人民幣。

達進東方照明(00515)：今早曾炒高35.4%，半日升21.2%，成交額1230萬元。集團公布，向劉柏權及梁天壽發行合共約2.06億股認購股份，每股認購價0.1元，集資淨額2049萬元。認購股份佔擴大後已發行股本約9.09%；每股認購價較前收市溢價1.01%。

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