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今日 12:10 港股直擊 即巿股評

恒指半日升418點 友邦破頂領漲

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隔晚美股三大指數再度造好，市場對通脹過快憂慮消退。港股連升4日後，今早進一步突破31000點關。

恒指今早高開342點，開市後升幅一度收窄至214點，見31032點半日低，其後轉強，今早最多升468點，高見31277點，為3月22日以來，逾一個半月新高。恒指中午報31227點，升418點或1.36%，大市成交額564.26億元。

國企指數報12372點，升138點或1.13%。

藍籌股方面，本地地產股走高，九龍倉置業(01997)升3.05%; 新世界發展(00017)升2.45%; 港交所(00388)創近1個月高，升1.94%; 友邦(01299)破頂領漲大市，升2.88%; 騰訊(00700)升1.53%。

汽車板塊今早表現強勢，吉利(00175)大升4.19%，為表現最好藍籌。廣汽(02238)創逾1周高，漲3.9%; 東風(00489)開市後愈升愈有，半日進賬3.5%; 另外，比亞迪(01211)亦升3.5%。

內銀股造好，農行(01288)盤中見4.51元逾3周高，半日則升2.29%; 郵儲銀行(01658)升1.51%; 招行(03968)四連升後，再漲1.75%; 另外，工行(01398)及建行(00939)分別有1.62%及1.48%的升幅。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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