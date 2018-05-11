即巿股評 港股直擊

噚日推咗恒指牛(68842)同騰訊牛(69389)，兩隻嘢噚日下晝3點都未到就同樣升咗半成(以11點半見到5分鐘圖SlowSTC(14,3)出現超賣作為買入價為準計)，單咁睇半成升幅可能你會唔滿意，但大前題係我唔知你買咗幾多嘛，假如你係富可敵國嘅話，呢個半成都夠你買個島掛；但若然你持貨到今日嘅話，依家9點41分，恒指升243點，做緊31052點；而騰訊(00700)就上返410蚊樓上，我估你應該可以買起一個城。(我就梗係唔係富可敵國啦，係嘅話我使乜返工！)

恒指噚日突破「楔形」之後，暫時睇似乎走勢不錯，今日再升，升穿晒所有平均線，仲上埋31000點樓上添，但依家9點44分見到有少少美中不足嘅係恒指呈實心陽燭，意思即係依家個市係升嘅，不過高開低走緊囉。

開恒指牛熊證街貨圖睇，依家9點48分，公司班妹妹開始陸陸續續蒲頭，而呢個時候恒指嘅高位仍然都係今朝個開市價，即係31151點，用呢口價計，即係最貼價嗰三個熊證100點範圍嘅街貨，即係30800至30899點、30900至30999點，同埋31000至31099點全數死亡，呢度夾埋有相當於2351張期指，呢個早餐比我今朝碗滾水+麥皮富豐得多。

咪以為個市食晒糧倉啲貨，再向上睇熊證街貨的話，最貼價嘅31100至31199點呢度都有成1178張期指，暫時睇呢度亦都係最重貨嘅範圍，假設個市繼續向上嘅話仲有大把貨被佢掃低，如果噚日隻(68842)夠薑揸到依家，甚至等個市殺埋呢堆重貨證嘅話，你唔止買到一個城，你可以買多一個國。

淡友就無運行？坦白講暫時真係未有，你見下方啲牛證街貨寸草不生咁，一係就噚日走晒啲牛證收割，或者根本就行day trade，連街貨嘅痕跡都無。噚日隻(68842)，收回價係29788點，同現價有逾1200點差距，如果你係噚日買咗又未走嘅話，你可以繼續揸住；當然啦，大市彈咗咁多，大家都可以考慮返換一隻比較貼價嘅牛證，取其較高槓桿嚟繼續追升。恒指牛(60467)，收回價30500點，同現價有逾581點差距，約57倍槓桿心臟有事者就真係免問，成交活躍、低街貨亦係呢隻牛牛嘅賣點。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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