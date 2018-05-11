即巿股評 港股直擊

上周提到抽新股屬於一個莊家必勝遊戲，繼平安好醫生(01833)掛牌後股價觸礁，昨日輪到另一隻人氣新股捷榮(02119)於暗盤登場。捷榮暗盤高開23.7%，一度高見2.45元，然而其後則一直向下派貨，最低見2.05元，僅較定價1.98元高出3.5%，孖展客入飛要蝕息兼蝕手續費。雖然捷榮暗盤最終收報2.15元，較定價上升8.6%，但以這種走勢來看，今日表現應該難以複製賓仕(01705)表現。

近日不少投資者對於大市「唔上唔落」的表現感到疑惑，然而筆者經已一而再、再而三地強調，恒指現時正處於收窄三角型的階段，目前大市與10天、20天、50天及100天線糾纏，至三角型末端才會出現「爆邊」。從目前宏觀經濟與企業盈利情況來看，爆上的機會比爆落大。事實上，除了爆上與爆落之外，其實投資者不應忽略第三個選項，就是橫行。

細價股炒風明顯

正如筆者在過去兩周已多番提醒，今年指數橫行與個股炒作氣氛重臨，已充分顯示炒股不炒市才是今年主題。從過去一周可見，每日均有數隻細價股升幅達到三成至七成不等。姑勿論這些股份是殼股、妖股還是莊家股，也暫不評論這些股份的炒作理由，至少這些細價股已開始有人「做嘢」，此等現象於去年不曾出現。除此之外，細價股批股活動開始活躍，同樣是炒股不炒市的徵兆。

華油能源(01251)在4月26日公布以每股0.78元配售3.07億股，昨日股價高見1元，較配售價高出28.2%；弘達金融(01822)在5月4日公布以每股0.3元配售1.77億股，昨日股價最高升至0.4元，較配售價高出33.3%；協同通信(01613)於5月9日公布以每股0.08元配售6.53億股，昨日股價抽升36.8%，收報0.104元。達進照明(00515)昨晚公布以每股0.1元配售2.06億股，此股今早爆升33.3%。

筆者強調並非推介上述股份，只是借此帶出細價股的配股集資行為及炒作氣氛熾熱，氣候與2013年、2014年細價股當道氣氛相當類同。換言之，如投資者繼續迷戀指數升跌而忽略炒作主題已有所轉變，今年餘下日子將會相當難過。筆者上周提過的中動向(03818)，集團於本周三公告，完成向管理層「貼錢購股」計劃，剛好下周一除淨，末期息連特別息共0.0528元， 有貨在手的投資者不妨坐定定，與管理層坐一轉順風車。

內銀悉數跑贏大市

如要博大市爆邊向上，投資者可將目光放在內銀股身上。技術上，四大內銀中行(03988)、工行(01398)、農行(01288)及建行(00939)與恒指及國指走勢圖極為相似；估值上，四大行的預測市盈率(P/E)僅5.5倍至6.5倍，預測市賬率(P/B)僅0.6倍至0.8倍，預測股息率則介乎4.72厘至5.61厘。結合基本因素及技術分析後，以高槓桿方式買入內銀股的值博率相當高。

至昨日為止，恒指及國指年內回報為3%及4.5%，期內中行、工行、農行及建行回報順序為8.6%、7.9%、20.1%及12.5%，內銀悉數跑贏恒指及國指。從今年首季盈利數據可見，建行在盈利按年增長、淨息差收益率及淨息差增長比率均屬最高，若然以高槓桿方式買入內銀股的話，四股之中以建行為首選，投資者可於8元水平買入，中線上望10元。如投資者能承受更高風險，可考慮盈利及動能更強的招商銀行(03968)。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，客戶持有上述股份；《股海揚帆》逢星期五於信報網站內刊登。