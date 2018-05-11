港股直擊 即巿股評

賽晶電力電子(00580)今早跑出，暫時最多升9.2%，見1.67元逾三周高，現升7.2%，成交額206萬元。

集團公布，旗下間接擁有62.25%的九江賽晶，正籌備向中證監申請在深圳證券交易所建議A股上市，預期建議分拆將涉及首次公開發售九江賽晶之新股份，佔經擴大已發行股本之25%。於建議A股上市完成後，賽晶電力電子持有九江賽晶股權將減少至46.69%。

九江賽晶主要於中國從事整流器設備及特種電源之製造及買賣。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。