訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:03 港股直擊 即巿股評

【異動股】賽晶漲9% 擬拆附屬深交所上市

放大圖片

賽晶電力電子(00580)今早跑出，暫時最多升9.2%，見1.67元逾三周高，現升7.2%，成交額206萬元。

集團公布，旗下間接擁有62.25%的九江賽晶，正籌備向中證監申請在深圳證券交易所建議A股上市，預期建議分拆將涉及首次公開發售九江賽晶之新股份，佔經擴大已發行股本之25%。於建議A股上市完成後，賽晶電力電子持有九江賽晶股權將減少至46.69%。

九江賽晶主要於中國從事整流器設備及特種電源之製造及買賣。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。