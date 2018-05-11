美國4月消費物價指數(CPI)升幅低於預期，紓緩市場對加息步伐加快的憂慮。美股道指收市升196點，報24739。港股昨日四連升後，今早高開逾三百點。
恒指高開342點，報31151，見逾一個半月以來高位。
國企指數高開124點，報12358。
騰訊(00700)續領漲，高開1.4%，報412元。
滙控(00005)高開1%，報77.9元。
友邦(01299)高開1.4%，報72.1元。
平保(02318)高開1.4%，報78.4元。
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美國4月消費物價指數(CPI)升幅低於預期，紓緩市場對加息步伐加快的憂慮。美股道指收市升196點，報24739。港股昨日四連升後，今早高開逾三百點。
恒指高開342點，報31151，見逾一個半月以來高位。
國企指數高開124點，報12358。
騰訊(00700)續領漲，高開1.4%，報412元。
滙控(00005)高開1%，報77.9元。
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