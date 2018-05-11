港股直擊 即巿股評

美國通脹過快憂慮消退，隔晚美股造好。港股本周連升4日後，今早有望挑戰一個月高位。

道指收市升196點或0.8%，報24739點；標普500指數升0.94%，報2723點；納指升0.89%，報7404點。

美國4月消費物價指數(CPI)按月升0.2%，低於市場估計的0.3%，紓緩市場對加息步伐加快的擔憂。美國勞工部公布，截至5月5日止當周，美國首次申領失業救濟人數為21.1萬人，按周持平，勝預期。

美國買賣的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價普遍上升，滙控(00005)ADR折合港元計收報78.39元，較本港上日收市升1.29元；騰訊(00700)ADR收報413.76元，升7.56元；國壽(02628)ADR收報22.12元，跌0.43元；中海油(00883)ADR收報13.89元，跌1仙；中石油(00857)ADR收報6.08元，升3仙；中石化(00386)ADR收報8.02元，升2仙；中移動(00941)ADR收報73.69元，升0.24元；聯通(00762)ADR收報10.86元，升0.18元；中電信(00728)ADR收報3.81元，升4仙。

ADR港股比例指數收報31111點，升301點或0.97%。夜市期指收報30952點，升273點，較昨日恒指收市高水143點。恒指昨收報30809點，升273點或0.9%，連升第4日進賬882點或3%，已收復主要平均線，今早挑戰4月12日的31094點阻力位。

焦點板塊

科技股：美國科技股造好，蘋果創新高，收報190.04美元錄九連升；Facebook高收1.57%；谷歌母公司Alphabet升1.37%。中概念方面，百度升2.83%；阿里巴巴升0.27%；愛奇藝急升11.28%。本港方面，騰訊(00700)ADR收報413.76元，有望挑戰近一個月高位。不過，丘鈦科技(01478)發盈警，預期中期，股東除稅前應佔綜合溢利，可能減少約50%或更多，去年同期股東應佔溢利2.02億元人民幣。

商品資源股：伊朗石油部長贊加內(Bijan Zanganeh)表示，美國制裁不會影響伊朗原油出口，他批評美國總統特朗普不誠實，既批評油價太高，但另一邊推高油價，他預計伊朗會繼續保持平均每日400萬桶的產油量，傾向油價穩定於每桶65美元。隔晚外圍油價先跌後靠穩，紐油最新在亞洲時段報71.47美元。

焦點股份

太古地產(01972)：公布現正進行商討，可能導致出售擁有太古城中心第三座及第四座大廈權益的公司。該公司稱，倘太古城中心第四座出售事項得以單獨或聯同太古城中心第三座一併進行，該項或該等出售事項將可能構成上市規則須予披露交易。

新股：今早5新股上市，暗盤個別走。捷榮國際(02119)耀才暗盤價升7%；HPC Holdings(01742)暗盤偏軟；全達電器集團控股(01750)和澳洲成峰高教(01752)暗盤窄幅靠穩；創業板精雅印刷集團(08391)表現最好，暗盤升兩成。

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