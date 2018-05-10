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昨日 22:25 即巿股評 港股直擊

【炒股讀心】北水突然買乾千百度

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今天在騰訊控股(00700)從上400元關口，帶動港股上升273點收市，但大市成交金額未過千億，雖然騰訊走勢圖做咗特破，而今天北水基本上對騰訊買入與賣出金額相約，計實數是淨流出1100萬。

掃高配售 只宜短炒勿長揸

北水反而吸引筆者留意了千百度(01028)，北水淨流入1億，但該股今天總成交只1.14億元，即87%成交為北水所買，翻查聯交所紀錄千百度在本年3月才納入「深港通」買賣名單， 北水持貨情況由開始至5月3日維持在2.49%水平，5月4號開開至昨天收市9號上升至3.5%水平，增加了約兩仟萬股，再計算今天增持約400萬股，北水持貸量約3.7%，該股一向交投疏落，且業績平平，去年成績表少賺9成，股東應佔盈利2049萬元人民幣，每股盈利1分人民幣，即市盈率達202倍，該公司剛公布有收購動作，斥15億元收購英國及愛爾蘭百貨商店集團51%權益，計劃籌備配股。

此股今天所見沽盤疏落，買盤方面只有極少量散戶跟進，惟主力大盤掛入估計是北水資金，每牌以50萬股一牌倒出，既然北水要掃入相信有後着，不外乎掃高股價大折讓配股，因掃埋掃埋成手貨後，必須做旺場派貨，惟相信現階段仍熟初步收集階段，短炒投機者可偷搭順風車一轉，但小心留意切勿不知落車。

梁健雄

筆者未持有上述股票
電郵:[email protected]

編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。

 

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