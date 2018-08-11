即巿股評 港股直擊

自從4月30日港交所上市新規生效後，先有國內大型智能手機生產商「小米」於5月3日以同股不同權方式申請上市；於5月7日又有主要研發抗病毒藥物的內地生物科技公司「歌禮」 (Ascletis Pharma Inc.) 以未有收入的生物科技公司定位遞交上市申請；於5月9日有報道指，內地比特幣採礦機生產商「嘉楠耘智」也計劃來港申請上市，集資最多10億美元，公司成立於2013年，總部設於杭州，現為內地第二大比特幣採礦機生產商。

掘礦機只是其中一款產品

其實早於今年4月上旬公司聯席董事長孔劍平接受傳媒訪問時已表示有想籌劃境外上市，當時表示上市地點未有定案，香港、美國，甚至是其他地點也有可能。他在訪問時正值比特幣價格下挫之時，從3月6日收高於1萬美元，至4月5日收低於6800美元，僅一個月累跌逾36%，以貨幣而言跌幅相當驚人，當時孔劍平認為比特幣價格下跌是好事，減少行業競爭，今年會推出新產品，進軍人工智能(A.I.)行業。雖然嘉楠耘智以礦機聞名，但實則主要業務是生產專用集成電路 (ASIC) 晶片及其衍生設備，比特幣礦機只屬其中一款產品。公司創始人、首席執行官及董事長張楠賡表示，今年將會以A.I.集成電路晶片進軍智能家居等物聯網市場，以咖啡機若結合人工智能系統為例，可透過面部識別系統為每位用戶特調口味的咖啡。相對以往用雲端方式提供A.I.服務，成本會較低，理由是A.I.集成電路晶片可提供高速的A.I.運算能力，並保持低功耗的特點。

研究部門將人手擴展倍增

此外，A.I.集成電路晶片日後可安裝到家電上，例如是製造出具掘礦功能的電視機，在用戶娛樂的同時，此種電視機也為用戶默默地創造賺錢的機會，市場潛力非常龐大。惟要留意A.I.集成電路晶片暫時仍是構思階段，未能為公司帶來收入，不過孔劍平表示以這種晶片錄得營收為今年目標，他亦坦言晶片行業雖競爭激烈；但公司與大型國際晶片商不存在競爭，皆因晶片市場規模龐大，大型公司不會進駐較低端智能家電市場。至於公司最終目標，則是成為全球最大的晶圓代工廠台積電的頭5位供應商；而現時嘉楠耘智約有200名員工，當中研究部門約有100人，未來計劃將研究部門擴展至200人。

兩年淨利潤增長超過百倍

嘉楠耘智於去年曾嘗試在A股市場借殼上市，以及在「新三板」申請上市，但都不成功。據當時招股書透露，於2015和2016年的全年淨利潤分別約224萬和5,807萬元 (人民幣‧同下)，而2017年首四個月則賺3,269萬元，表面看來2017年淨利潤在倒退，但實則去年淨利潤高逾3.00億元，兩年累增逾百倍。另想指出公司毛利率亦非常可觀，於2015和2016年分別是26.74%和43.35%，而2017年首四個月為39.33%；不過同年5至9月卻是50.08%，綜合九個月為46.80%，較2016年的還高出3.45%，不排除今年仍有增長空間。

嘉楠耘智的行業定位尷尬

即或嘉楠耘智願意來港申請上市，能否成功的決定權仍落在港交所手上，於今年3月證監會叫停一宗在港的首次代幣發行 (ICO) 交易，認為發行人Black Cell Technology Limited可能曾進行未獲認可的推銷活動及無牌進行受規管活動，所以對其採取監管行動。而於2017年9月中國政府發佈檔正式禁止了ICO和場內比特幣交易，故不排除嘉楠耘智無法於國內「新三板」上市是基於公司行業定位與鼓吹數字貨幣炒買有著密切關係。既然中港監管機構也傾向打壓數字貨幣投機活動，倘若港交所容許行業定位「尷尬」的嘉楠耘智在港上市，似乎邏輯上有點說不過去呢！

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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