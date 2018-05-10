即巿股評 港股直擊

醫藥股近期相當熱鬧，石藥(01093)成藍籌屬預期之內，破頂前暫未見離場理由。

至於藥明康德(603259.SH)回A後，連續三日漲停，今日收報37.63元人民幣。藥明康德自2015年底在美國退市後，分拆出三大業務：藥明康德主從事藥物研發、醫療器械、化學、毒理學和臨床服務；本港藥明生物(02269)主打生物分析研發；新三板合全藥業(NEEQ:832159)從事小分子藥工藝研發及生產。

以今日收市計，藥明生物市值931億；藥明康德市值約392億元人民幣，合全藥業市值約184億元人民幣，一門三傑折合港元計市值逾1600億。當年告別美國市場時市值不足300億元，兩年多時間市值飆升逾4倍，變身中資生物科技股龍頭，距離創辦人李革博士美國學成歸來建立藥明康德，也不過是17年時間。

不過藥明康德A股招股書顯示首季少賺13.7%，加上並未進入互聯互通範圍。中短線旗下藥明生物較可取，此股4月升至86.5元上市高位後，回試70元水平整固，目前上方蟹貨少，現價可入場。MSCI下周一(14日)公布半年檢討結果，除了納入A股，中資海外股亦受關注，中金早前預測藥明生物在MSCI中國指數權重將可增加。

另一生物科技股中國生物製藥(01177)連日破頂，近日獲美銀美林和里昂等券商上調目標價。此股短線要留意派紅股的操作，集團2送1，變相起到拆細作用，降低每手入場資金門檻。除淨剛好是6月4日(即石藥染藍首日)，而派送日是6月19日。

派紅股操作期間，即未來一個多月，中生製藥有機會出現較大波幅，或提供中線買入機會，股價近期搶高，已拗離主要平均線，起碼要10天線追上股價為較好買入位。

雖然石藥率先染藍，但醫藥和生物科技股題材仍在，政策層面不斷力谷，加一隻生物科技藍籌亦正路。從中生製藥的戰略層面看來，派紅股亦可增加股份流通量。所以下一季恒指公司季檢時，中生製藥染藍機會比今次更大，逢低買。

陳鎮強

信報投資研究部

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