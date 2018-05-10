港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數集團爬升，道指升182點；納指漲1%。港股連升3日後，今日進一步重上50天線和100天線，不過大市成交回落至千億之下。

恒指高開180點，重上50天線(約30646點)，開市後升幅一度收窄至176點，見30712點全日低，其後發力，曾升315點，見30851點創本月新高，升返100天線(約30773點)，中午升269點，波幅上午成形，午後大致維持逾200點升幅。恒指收報30809點，升273點或0.9%，連升第4日進賬882點或3%。大市今日上升股份比例為58%，下跌股比例為42%。

全日成交額931.7億元，較上日回升約88.9億元或10.6%。

國企指數午後曾倒跌，收市反覆升48點或0.4%，報12233點。國指連升4日，累漲343點或2.9%。

恒指即月期貨收市升262點或0.86%，報30680點，低水129點。

A股反覆高收，滬指升0.48%；深成指升0.38%。兩市成交額約4128億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別走；美國道指期貨最新升30點，報24532。

藍籌股方面，騰訊(00700)高見406.6元，重上大股東減持的405元水平，收市升2.9%；友邦(01299)升2%；滙控(00005)升1.3%。另外，港交所(00388)績後被高盛降目標至300元，收市升0.5%；平保(02318)升0.5%；銀娛(00027)升0.8%；金沙中國(01928)升1%。相反，交行(03328)跌1%；華潤置地(01109)跌1.5%；蒙牛(02319)跌0.2%；吉利(00175)跌0.7%。

長和(00001)及長實集團(01113)今日舉行股東大會，會後主席李嘉誠將正式退任，轉任資深顧問。長和系股價個別發展，長和跌0.2%；長實集團跌0.2%；長建(01038)升0.5%；電能(00006)跌0.6%。

焦點板塊

石油股：隔晚外圍油價創3年半高，最新在亞洲時段續靠穩，紐油最新報每桶71.62美元，中石化(00386)創逾3年半高，收市升1.5%；中石油(00857)升1.7%；中海油(00883)創逾3年半高，收市升1.5%。油服股方面，中海油服(02883)升3.6%；中石化油服(01033)升5.8%；中石化冠德(00934)升3.2%；中石化煉化(02386)升3%；華油能源(01251)升5.4%。

原材料股：煤炭股和紙業股今日造好。神華(01088)曾升5.3%，收市升3.5%。其A股升1.37%。兗煤(01171)曾升7.9%，見11.22元為兩周高，收市升半成，成交額4.65億元。其A股升2.84%。中煤(01898)升1.5%；伊泰煤炭(03948)升1%。秦皇島煤炭網報道，近日沿海六大電廠日耗不斷增高，相對運力不足；進口煤價格有上漲跡象，華南線盤量激增，令運價快速上漲。和訊網專題報道指出，4月本為傳統煤炭淡季，但今年煤價不跌反升，主要由長期煤炭協定支撐。紙業股方面，國家海關總署近日發布特急文件，對進口美國廢物原料實施風險預警監管措施，意味監管力度再次加碼，刺激內地廢紙價格上升，理文造紙(02314)明日除息，股價見近三個半月高位，收市升5.5%；玖龍紙業(02689)升4.5%；森信紙業(00731)升3.1%；晨鳴紙業(01812)升1.8%。

科技股：舜宇(02382)公布上月出貨量，瑞信指表現符預期，並料5月續強勁，股價今早曾升4.5%，收市僅升0.9%。另外，瑞聲(02018)升1.7%；丘鈦(01478)升1.4%；高偉(01415)升1.1%。半導體股方面，中芯國際(00981)首季盈利按年跌57.91%，預期第二季收入增加7%至9%，股價升5.9%；ASM太平洋(00522)升1.1%；華虹半導體(01347)飆8.3%，集團今日將公布季績。細價協同通信(01613)溢價批股，曾飆一倍，收市升36.8%。

焦點股份

中航科工(02357)：今早曾升6.8%，見5.2元逾兩周高，收市升4.1%，成交額1.71億元。集團獲中國證監會正式批准，參加H股全流通試點項目。根據證監會批准，該公司獲准將不超過約36.1億股內資股轉換為H股並上市，但詳細實施計劃尚未有最終確定。

中國能源建設(03996)：股價曾挫23.4%，見1.18元近5個月低，收市跌19.5%。MSCI明晟表示，不會於下周一(14日)公布的半年度指數檢討中，納入中國能源建設，原因是不符合流動性要求，同時由MSCI中國暫行指數和中國全股票指數中剔除中國能源建設。

半新股：多股跑出，平安好醫生(01833)重上招股價54.8元，收市升2.7%；日清食品(01475)創新高，收市升2.5%；遊萊互動(02022)創新高，收市升9.2%；昨日上市高收一倍的聚利寶控股(08527)今日反覆造好，收市飆58%；金泰豐國際(08479)升23.9%；天保能源(01671)升12.1%。

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