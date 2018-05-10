即巿股評 港股直擊

就算今日恒指收市重上50及100天平均線，扭轉5月先高後低型態，但整體上呈區間橫行，始終成交動力未見配合，故仍要提防好似4月至少兩次出現之「假突破」。目前國企指數走勢明顯較恒指落後，仍受制100天線(約12342點)，此亦是大市未能長驅直進原因。恒指短期重要阻力仍然是4月12日高位31094點，一日未見大成交突破，一日不用興奮冒進。

股價高於50天線比率的「中線市寬」昨日升至40.9%，重上40的支持區頂部樓上，是一個半月以來首次，宜多做功課「炒股不炒市」。筆者今日在另一個節目上推介理文造紙(02314)，當時大概9.49元，最新升至9.63元，升5.7%。紙業紙整固多時，而理文造紙在3月份密密回購股份，涉資逾2.2億元，近日終於出現突破，主要因為國家海關總署發布特急文件，對進口美國廢物原料實施風險預警監管措施，即係監管力度再次加碼，令內地廢紙價格拉升，包括理文旗下的江蘇理文亦提價，預期隨着旺季來臨，廢紙、木漿等原材料價格上升，客戶需求增加，5月份整體價格仍維持向上趨勢。

理文造紙的基本因素評分的F-score達8分，股本回報率(ROE)達23%、負債比率、邊際利潤率均較玖龍紙業(02689)更好，後者負債較高，美元上升對公司的美元債或有一定影響。

理文造紙預測市盈率只有7倍幾，息率料有4.6厘，日線圖正擺脫近八個月的下降通道，周線圖呈三角形突破，中線可看好，除息後中線上望10.2元，跌穿8.6元宜止蝕。

羅崇博(杜比)