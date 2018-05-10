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中國銀行(03988)董事長陳四清，與京東主席兼首席執行官劉強東會面，雙方高層就銀企全面戰略合作達成共識，並將在金融科技、公司金融、個人金融等領域開展廣泛合作。

陳四清對京東集團給予中行的支持和信任表示感謝，指金融與科技的深度融合是大勢所趨，與京東開展深入合作具有戰略價值，希望雙方圍繞數據共享、客戶互薦、場景互嵌、模型共建等展開全面合作，共同打造開放、普惠、共贏的金融服務生態。

劉強東則稱，希望基於各自在金融和科技領域的優勢，共同推動普惠金融、數字金融、場景金融等領域的合作。