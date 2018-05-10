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今日 15:14 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】內地廢紙價抽升 理文除息前升逾半成

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踏入5月份，內地紙價趨升，紙業股今日明顯炒上。

理文造紙(02314)明日除息0.2元，股價午後現升5.6%報9.62元，見近三個半月高位，成交逾1.4億元。

國家海關總署近日發布特急文件，對進口美國廢物原料實施風險預警監管措施，意味監管力度再次加碼，刺激內地廢紙價格上升，據內媒報道，江蘇理文昨日把廢紙價格每噸上調350元人民幣。

玖龍紙業(02689)最新升5.2%報13.46元，亦見逾一個半月高位。

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