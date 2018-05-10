港股直擊 即巿股評

油價尋底，隔晚美股三大指數造好。港股連升3日後，今早進一步收復50天線和100天線。

恒指高開180點，重上50天線(約30646點)，開市後升幅一度收窄至176點，見30712點半日低，其後發力，曾升315點，見30851點創本月新高，升返100天線(約30773點)。恒指中午收報30805點，升269點或0.9%，大市成交額201.95億元。

國企指數報12239點，升54點或0.4%。

A股半日高收，滬指升0.19%；深成指升0.06%。

藍籌股方面，友邦(01299)升2.1%；滙控(00005)升1.1%；騰訊(00700)重上400元關，高見404.6元，半日升2.4%。另外，港交所(00388)績後被高盛降目標至300元，半日升0.6%；平保(02318)升0.3%；銀娛(00027)升1.2%；金沙中國(01928)升1.1%。相反，國壽(02628)跌0.2%；華潤置地(01109)跌1%；蒙牛(02319)跌0.7%。

焦點板塊

石油股：隔晚外圍油價創3年半高，最新在亞洲時段續靠穩，紐油最新報每桶71.73美元，中石化(00386)創逾3年半高，半日升2.9%；中石油(00857)升2.2%；中海油(00883)創逾3年半高，半日升3.6%。油服股方面，中海油服(02883)升3.2%；中石化油服(01033)升5.8%；中石化冠德(00934)升4.2%；中石化煉化(02386)升3%；華油能源(01251)升4.3%。

煤炭股：今早造好，神華(01088)曾升5.3%，半日升4.3%，成交額4.11億元。其A股升1.6%。兗煤(01171)曾升7.9%，見11.22元為兩周高，半日升6.9%，成交額3.68億元。其A股升2.91%。中煤(01898)升2.9%；伊泰煤炭(03948)升3.3%。

科技股：舜宇(02382)公布上月出貨量，瑞信指表現符預料，並料5月續強勁，股價今早曾升4.5%，半日升1.5%。另外，瑞聲(02018)升1.4%；丘鈦(01478)升1.6%；高偉(01415)升1.1%。半導體股方面，中芯國際(00981)首季盈利按年跌57.91%，預期第二季收入增加7%至9%，股價升5.7%；ASM太平洋(00522)升1.7%；華虹半導體(01347)飆7%，集團今日將公布季績。細價協同通信(01613)溢價批股，曾飆一倍，半日升51.3%。

焦點股份

中航科工(02357)：今早曾升6.8%，見5.2元逾兩周高，半日升4.1%，成交額1.33億元。集團獲中國證監會正式批准，參加H股全流通試點項目。根據證監會批准，該公司獲准將不超過約36.1億股內資股轉換為H股並上市，但詳細實施計劃尚未有最終確定。

半新股：日清食品(01475)創新高，半日升7.8%；平安好醫生(01833)重上招股價54.8元，半日升2.7%；遊萊互動(02022)創新高，半日升一成。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。