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今日 12:11 港股直擊 即巿股評

恒指半日進賬269點 騰訊友邦升市推手

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隔晚美股造好，港股三連升後，今早進一步收復50天線和100天線，創本月的新高。

恒指高開180點，即重上50天線(約30646點)，早段升幅收窄至176點，見30712點今早低後，發力再上，最多曾升315點，見30851點創本月新高，升破100天線(約30773點)。恒指中午收報30805點，升269點或0.88%，大市成交額501.95億元。

國企指數報12239點，升54點或0.44%。

藍籌股方面，油股承接上日升勢，中海油(00883)漲3.55%; 中石化(00386)則有2.9%進賬; 騰訊(00700)下周三公布季績，今早升2.4%; 友邦(01299)升至近1個月高，漲2.1%。

進口煤政策收緊，動力煤價續漲，煤炭板塊強勢。中國神華(01088)創近1個半月高，急升4.25%; 兗州煤(01171)升穿11元，飆6.9%; 另外，伊泰煤炭(03948)及中煤能源(01898)分別升3.26%及2.91%。

半導體股受追捧，今日公布季績的華虹半導體(01347)，今早大升7%; 中芯(00981)首季少賺近58%，惟股價卻漲5.7%; 另外，中電華大科技(00085)及先進半導體(03355)則分別升1.6%及2.3%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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